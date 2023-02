Sergio Ramos pierde los papeles y empuja a un fotógrafo en el campo

El nombre de Sergio Ramos se ha convertido en uno de los más escritos en las redes sociales durante los últimos días después de que protagonizara un lamentable hecho en mitad del campo. El jugador del París Saint Germain, tras perder el partido que disputaba contra el Bayern, dio un empujón completamente gratuito a uno de los fotógrafos acreditados que estaban cubriendo el evento. Una vez terminado el partido, todos los jugadores salieron a saludar a la afición y fue en el preciso momento en el que el marido de Pilar Rubio propició un empujón a un fotógrafo que estaba haciendo su trabajo. Puedes ver el vídeo a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Redes sociales

El universo 2.0 pronto se hizo eco de la lamentable actitud del jugador de fútbol, que perdió los papeles tras perder un partido de fútbol. De momento, Sergio Ramos no se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos y no ha pedido perdón por su poco ejemplar comportamiento siendo consciente de que para muchos jóvenes es un ejemplo a seguir. A través de la red social del pajarito, las críticas a su conducta no tardaron en llegar. "Patético", "lamentable", "vergonzoso", entre otros calificativos, son algunas de las palabras que definen lo que hizo Ramos en el partido contra el Bayern.

En el vídeo que hay sobre estas líneas y que se ha hecho viral se puede ver como un primer fotógrafo se choca levemente con Sergio Ramos y él se lo recrimina para acto seguida otro reportero le roza y el futbolista responde con un fuerte empujón. Una actitud que no se puede permitir sobre el terreno de juego.