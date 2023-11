Sergio Ramos desmiente su crisis con Pilar Rubio a golpe de comentario

Pilar Rubio y Sergio Ramos se negaban a dar explicaciones. No querían contar qué había de cierto en los rumores de crisis y en la supuesta grieta que existía en su matrimonio. A pesar de que eran conscientes de que sus últimos movimientos solo maximizaban los titulares, ellos hacían caso omiso a lo que se pudiera decir de su relación. Días después de que no hubiera ni rastro de Pilar en el cumpleaños de su suegra y de que ella se fuera de boda sola, ha habido una reacción en las redes sociales. Una que desmiente no solo que hayan roto, sino que además deja ver que se encuentran en un momento pasional. ¿El primero en dar el paso? El hispalense, quien ha aclarado su situación a golpe de comentario.

La fotografía que ha servido para que Sergio Ramos dedique un "piropazo" a su mujer, Pilar Rubio

Pilar Rubio aprovechaba la tarde de este miércoles para postear una fotografía con un precioso atardecer. En ella la presentadora posaba sonriente en un lugar que nos resulta muy conocido, de hecho, todo apunta a que se trata de La Finca La Alegría, su domicilio actual con Sergio Ramos en Sevilla y donde, además, sufrió un robo hace muy poco. Esta imagen en solo unas horas era capaz de cautivar a más de 50.000 personas, sin embargo, había un like que destacaba por encima del resto. Al igual que un comentario con dos corazones y un emoji de fuego, pues este había sido escrito por su marido, con lo que fulminaba cualquier información acerca de una crisis entre ellos.

El entorno de la pareja dijo que las cosas no marchaban bien entre ellos

Pilar Rubio y Sergio Ramos tienen sus tiempos y quieren ser ellos los que con naturalidad hablen de cómo está su matrimonio. No han podido evitar que su entorno desvele estos días qué sucede fuera de los focos, entre bambalinas. Un entorno que cuenta que no es la primera crisis a la que harían frente y es que supuestamente tras el nacimiento de su tercer hijo "las cosas no marchaban bien". La comunicadora no encontraba su lugar, pero Ramos la convenció para que se dieran una segunda oportunidad, según cuentan en 'Vanitatis', "Pilar es una mujer independiente en todos los sentidos, ha cedido y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio, pero al final no encuentra su sitio", asegura alguien que bien les conoce.

Aunque ciertos rumores han sobrevolado sobre la pareja a lo largo de sus once años de relación, desde hace días todo se ha acrecentado. El detonante fue la compañía que eligió Sergio Ramos para los Latin Grammy de este 2023. A pesar de que Pilar estaba confirmada y todos esperaban verla en la alfombra roja, nada más lejos de la realidad. Ramos acudió junto a su hermana Myriam y su mujer mientras tanto optó por un plan mucho más casero: irse de compras con sus hijos. Cuatro años después de su multitudinaria boda se dice que no han encontrado un punto en común que les haga felices.

Pilar Rubio no estaba ilusionada con su mudanza a Sevilla, un plan que en cambio a Sergio le emocionaba demasiado. Podía volver a casa y ella quiso seguirle los pasos, eso sí, viviendo a caballo entre la ciudad hispalense y Madrid, a donde viaja continuamente. Él, por su parte, continúa con su agenda, a pesar de las incómodas preguntas que eso pueda suponerle. Este mismo martes se acercó al estadio Sánchez Pizjuán, donde su antiguo entrenador, Joaquín Caparrós, recibió un banquillo de oro, sin embargo, él no quiso pronunciarse sobre nada que estuviera relacionado con su vida personal.