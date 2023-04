Sergio Ramos cierra una de sus empresas en Madrid tras la muerte de su socio

Sergio Ramos continúa con su vida en París junto a su mujer, Pilar Rubio, y sus hijos, tras fichar por el PSG después de decir adiós al Real Madrid. Sin embargo, durante todo este tiempo ha continuado muy vinculado a la capital española, lo que hacía presagiar que su adiós a Madrid no era definitivo y que tras colgar las botas volvería a la que ha sido su casa durante mucho tiempo. Mientras tanto, ha permanecido trabajando en un proyecto al que le ha dedicado mucho tiempo y muchas ganas: su propio gimnasio bajo el nombre 'Sergio Ramos by John Reed'. Un centro deportivo que abrió sus puertas a principios del pasado año y que ahora, devastado por la muerte de su socio, ha tomado una drástica decisión: echarle el cierre. Su socio, Rainer, falleció el pasado mes de octubre a los 53 años de edad en un accidente de avión en Costa Rica junto a su mujer e hijos.

Rainer Schaller era el fundador y consejero delegado de RSG Group, que en España era propietario de cuarenta gimnasios McFit, de la marca Sergio Ramos By John Reed y del negocio de Holmes Place España. El defensa del París Saint-Germain y Rainer abrieron las puertas de su primer gimnasio juntos a principios del 2022. Sin embargo, tras su fallecimiento, Ramos ha anunciado que ha decidido cerrar las puertas de ese proyecto que los unió: "Tristemente hoy toca despedir otra parte de mi amistad con Rainer, nuestro gimnasio Sergio Ramos by John Reed. Como sabéis, Sergio Ramos by John Reed es un proyecto que nació de la amistad y la visión que compartíamos Rainer y yo", ha comenzado diciendo en un comunicado.

Sergio Ramos ha anunciado que ha tomado la drástica decisión de llevar el gimnasio que lleva su nombre

"La terrible pérdida de Rainer ha dejado mucha huella y la idea que teníamos ya no se puede llevar a cabo como la habíamos previsto. Por eso, RSG Group y yo hemos decidido poner fin a este proyecto y disolver la sociedad de mutuo acuerdo. Muchas gracias por el cariño que habéis mostrado hacia nosotros y hacia el proyecto en todo momento. Como decías, amigo, “de león a león”. Siempre te recordaré", ha sentenciado al respecto. Tras varios meses de conversaciones con el equipo legal de Rainer Schaller y tras llegar a un acuerdo, Sergio Ramos ha decidido que lo mejor es echar el cierre al único gimnasio que llevaba su propio nombre.

El futbolista se despidió de él a través de las redes sociales tras conocer su trágica muerte

La amistad entre Sergio Ramos y Rainer viene desde hace unos años. El día que se conoció su muerte, el futbolista del PSG se despidió de él con un emotivo mensaje y una bonita fotografía de los dos juntos posando en el campo del Parque de los Príncipes: "Aún no me lo creo, porque la pérdida es infinita y muy dolorosa. Se ha ido un grande, un trabajador incansable, una persona maravillosa, pero, sobre todo, un gran amigo. Gracias por tu vitalidad, alegría, confianza y generosidad. Gracias por hacerme parte de tu ‘familia’. Os recordaremos siempre. Nuestros pensamientos están con vuestros seres queridos", escribió por aquel entonces. Un mensaje que corrió como la pólvora y que hizo que todos sus seguidores se estremecieran de dolor al ser conocedores de la trágica pérdida del empresario y amigo de Sergio Ramos.