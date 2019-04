En plena madurez deportiva y personal, Sergio Ramos ha alcanzado los 33 años de edad y lo hace de la mejor manera posible, en familia. El futbolista del Real Madrid ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram de la celebración de su día: cena íntima en casa con tarta de cumpleaños, rodeado de Pilar Rubio y sus tres hijos (Sergio, Alejandro y Marco), cuatro de las personas que más quiere en este mundo.

“Muchas gracias a todos por los mensajes, las felicitaciones y todo el cariño. Caen 33, pero sigo con ambición, ilusión y fuerzas para rato”, escribía el defensa andaluz. También en su perfil en Instagram, Pilar Rubio no perdía la ocasión de felicitar a su futuro marido: “Muchísimas felicidades mi amor. Que cada año que cumples esté lleno de momentos únicos y experiencias que sumen. Nosotros estaremos siempre contigo queriéndote y mimándote como te mereces”.

Este es el último cumpleaños de Sergio Ramos como soltero ya que el próximo 15 de junio se casará con Pilar Rubio en una ceremonia que se celebrará en la catedral de su Sevilla natal y que contará con numerosos invitados de categoría. Incluso, no se descarta la actuación estelar de Aerosmith o AC/DC dos de los grupos de música favoritos de la presentadora.

A nivel personal, Sergio no le puede pedir más a la vida ya que atraviesa una etapa personal plena y una profesional muy buena. Es el líder y referencia dentro del campo del Real Madrid, aunque el único lunar esta temporada es que no va a poder alzar ningún trofeo, ya que su equipo está fuera de toda lucha por los campeonatos.

La semana pasada, Sergio Ramos nos sorprendía a todos con su faceta más pictórica y artística al compartir en su cuenta de Instagram su primer ‘auto-regalo’ de bodas, un cuadro de Phil Frost que fue expuesto en el mismísimo MoMa de New York: “Estoy muy feliz de compartir nuestra última adquisición para la colección Sergio Ramos: ‘Lineage of Continuum’, del artista autodidacta estadounidense Phil Frost. Me conmueve mucho su trabajo y personalidad con la que me siento muy identificado”, escribía el sevillano.