Pese a contar con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, hay ciertos datos de la vida personal de Luis Miguel que aún son desconocidos para los medios. Entre ellos el paradero de uno de sus hermanos, Sergio Basteri, el cual no ha podido saberse tras varios años hasta ahora. Y es que, pese a haber pasado mucho tiempo alejado del foco mediático, el hermano menor del intérprete de ‘La Bikina’ ha reaparecido y ha demostrado que no tiene intención alguna de ganarse el cariño de la prensa.

Ha sido el programa ‘Despierta América’ el encargado de compartir un vídeo en el que el menor de los hermanos Gallego Basteri aparece acompañado por Octavio Foncerrada, también conocido como “El Doctor” y un gran amigo, casi como un padre, para la familia. Aunque fueron muchos los intentos por parte de los reporteros de entrevistar a Sergio, lo cierto es que éste se negó a responder a sus preguntas: “No, o sea, mira, yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz”, rogaba. Por su parte, su compañero se quejó de la insistencia de los periodistas y pidió respeto para el hermano de Luis Miguel: “Señorita, por favor, él no es personaje público. Nosotros somos personas normales… Déjenos en paz”.

Las cuestiones por parte de los trabajadores no cesaron, y entre ellas estaba la de si Sergio había mantenido contacto con Luis Miguel en los últimos meses: “¿Qué es de tu vida? ¿Has hecho las paces con Luis Miguel”. Algo que el protagonista dejaba en el aire al pronunciar: “Ya está bien, está bien, gracias”, sin querer entrar en detalles sobre su vínculo con su hermano.

Sergio Basteri y Luis Miguel, polos opuestos con un gran parecido

Con tan solo estas breves declaraciones, ha quedado claro que la relación sanguínea entre el artista y su hermano pequeño es innegable. Sergio Basteri cuenta con un timbre de voz muy similar al del cantante, además de unos rasgos físicos que evidencian su increíble parecido pese a contar con 14 años de diferencia. Pero todo apunta a que ni esta relación familiar ha provocado que ambos acerquen posturas, ya que han sido muy pocas las ocasiones en las que se han dejado ver de manera conjunta al tener actitudes frente a las cámaras absolutamente dispares.

Tanto es así, que tal y como contaron los biógrafos Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro en sus libros sobre Luis Miguel, Sergio es “opuesto” a sus hermanos, Alejandro y Luis Miguel: “Álex va a estar de acuerdo con Luis Miguel diga lo que diga, Sergio no”, aseguraban. Un testimonio que se ha evidenciado cuando el cuñado de Paloma Cuevas ha sido captado por la prensa y ha querido mantener su perfil bajo y preservar su intimidad en todo momento.