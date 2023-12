El sentido homenaje de Alejandra Rubio a María Teresa Campos en sus primeras Navidades sin ella

Estas Navidades van a ser especialmente duras para la familia Campos. Terelu Campos y Carmen Borrego perdían a la matriarca, María Teresa, el pasado mes de septiembre. Desde entonces, han sido unos meses complicados para ellas y también para su nieta, Alejandra Rubio, aunque siempre que tienen la oportunidad, mencionan a la televisiva para que su recuerdo esté siempre presente. Precisamente eso es lo que ha hecho la pequeña de la familia en esta primera Nochebuena sin María Teresa Campos.

Alejandra Rubio se viste con un traje fucsia de María Teresa Campos

Alejandra Rubio ha querido homenajear a su abuela en este día en el que su silla estará vacía en la cena vistiendo un traje suyo. La colaboradora de 'Fiesta' acudía al programa enfundada en un traje fucsia de dos piezas con unas zapatillas deportivas. Se podía apreciar cómo le quedaba visiblemente ancho, pero ha sido después, cuando Luis Rollán ha contado a quién pertenecían las prendas, cuando todo ha cobrado sentido: "Este traje que trae Alejandra era de María Teresa Campos".

Muy emocionada, la hija de Terelu Campos ha confesado que el motivo por el que ha pensado en su abuela en este día tan especial: "La directora me ha dicho que no venga de negro, pero como casi todos los trajes que suelo llevar son negros he dicho: 'Bueno, aprovecho y me pongo uno de la abuela en este día'". A pesar de que ha confesado que no lo quería decir porque le daba "mucha vergüenza", la presentadora, Emma García, ha admitido que se trata de un gesto de lo más "bonito y sentimental".

Unas Navidades diferentes para las Campos

La colaboradora ha contado que este será el primer año que pasará sin su abuela desde que falleció el pasado mes de septiembre: "Para mí este año va a ser rarísimo, pero bueno, distinto. La echo mucho de menos", ha reconocido. Aún así ha preferido recordarla con una sonrisa y rememorar los momentos que pasaba con ella y el resto de las Campos en Navidad: "Normalmente nos juntábamos para Nochebuena en su casa, ya estos últimos años en casa de mi madre, pero los anteriores siempre en su casa". Además, la mítica presentadora "siempre hacía muchos platos para que todos estuviéramos a gusto" y "le gustaban mucho las Navidades y le encantaba regalar".

Así las cosas, estas festividades van a estar marcadas por su ausencia. Terelu Campos reflexionó sobre este último año y reconoció que iba a ser "la Nochebuena más difícil" de su vida. Un día en el que siempre se reunían con Rocío Carrasco y Fidel Albiac y celebraban las Navidades como "cualquier hijo de vecino". Carmen Borrego, por su parte, se derrumbaba el pasado viernes en directo al recordar a su madre. "Muy, muy difíciles", confesó la hermana pequeña sobre cómo iban a ser estas fiestas sin ella.

Sin duda alguna, serán unas Navidades complicadas para las Campo, que afrontan la muerte de la televisiva de la mejor forma que pueden. Siempre con su nombre en la boca, las dos hermanas intentan honrar la labor de María Teresa Campos en la televisión y en sus vidas. De hecho, sus redes sociales siempre están llenas de bonitos mensajes a su madre: "A la mejor madre, abuela, amiga, compañera y mujer. Ha sido siempre un ejemplo como persona y profesional. Pero como madre ha sido inigualable. Nos quedamos muy solos porque siempre has estado a nuestro lado".