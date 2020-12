Como viene siendo habitual, la sobrina de Isabel Pantoja ha presumido con orgullo y felicidad de su cuerpo para felicitarle las fiestas a sus seguidores.

En medio de la guerra abierta que hay entre su familia, Anabel Pantoja ha intentado poner buena cara al mal tiempo y ha compartido con sus seguidores un sensual posado en bikini para celebrar por todo lo alto estas fiestas. Se trata de una imagen muy aplaudida que ha dejado a todos boquiabiertos.

Con un bikini negro, gafas de sol y un gorro de Navidad, Anabel Pantoja ha presumido de su cuerpo para felicitarle a su 1,3 millones de seguidores estas fechas tan señaladas. Así, la sobrina de Isabel Pantoja no dudaba en mostrar su felicidad y confianza dejando claro que está pasando por un buen momento, a pesar de las circunstancias familiares.

«¿Si me lo cuentan? No me lo creo. FELIZ NAVIDAD, FELICES FIESTAS Y MUCHÍSIMA SALUD PARA TODOS», escribe junto a las sensuales imágenes en las que podemos verla disfrutar del buen tiempo de Canarias. A los pocos minutos de publicar su sensual posado, ha recibido un sinfín de comentarios. “Preciosa”, “Bella Mamá Noél”, “Navidad en bikini, ¡envidia!”, “Quiero agradecerte lo bien que hablar siempre de nuestra isla”, “Eres la envidia de muchos que nos gusta el buen tiempo”, “Lo nunca visto, ¡Navidad en bikini! Solo a ti se te ocurre, ¡me encanta!”, “Estás preciosa”, son solo algunos de los que se pueden leer.

No es la primera vez que la prima de Kiko Rivera comparte una imagen presumiendo de su cuerpo. Sin embargo, pese a mostrar su orgullo por su cuerpo y luciendo sus estrías, ha tenido que lidiar con aquellos que no han dudado en criticarla por subir una imagen sin complejos. «La gente está fatal porque de tú enseñar una parte de tu cuerpo, además no estoy enseñando nada íntimo íntimo, que estaría en mi derecho también. Pues acabo de empezar… porque a partir de hoy voy a empezar a subir más fotos reales (aviso a criticonas porque la mayoría encima son todas mujeres)», aseguró hace unas semanas después de recibir varios comentarios negativos tras publicar una imagen de sus estrías.

Enamorada de Omar Sánchez

Mientras se encuentra entre la espada y la pared debido al enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, Anabel Pantoja se ha refugiado en su chico, Omar Sánchez. Así, poco después de publicar varias imágenes en bikini, la colaboradora de ‘Sálvame’ le ha querido dedicar unas palabras a su futuro marido por su tercer aniversario. «Porque tú eres mi lugar Favorito. Y tú boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas…@omar_sancheze33. Sumando + 3″, escribe junto a una imagen en la que aparece besando apasionadamente al canario.