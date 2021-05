Lara Álvarez se ha marcado un sensual baile en Honduras para mostrar lo bien que se lo pasa cuando no está grabando ‘Supervivientes’. Sus fans han enloquecido con sus contoneos de caderas. Vea el vídeo

Lara Álvarez no solo es aplaudida por el público por la simpatía que derrocha en cada conexión desde Honduras en su papel de nexo en ‘Supervivientes’ con la audiencia en España y los concursantes. También por cómo aprovecha los días en este paradisíaco enclave -siempre y cuando no seas un superviviente y te toque pasar penurias, hambre y agotamiento físico y mental-. La presentadora sabe animar a sus fieles seguidores de Instagram con material que muestra cómo se lo pasa cuando no está frente a las cámaras de Mediaset y puede disfrutar de un poco de ocio en una playa de ensueño.

Vídeo: Instagram

Así lo ha hecho compartiendo un vídeo en el que baila uno de los grandes temazos de Maluma, en los que confiesa que “te quiero, pero bien lejos”. No es el mensaje de la canción lo que importa a sus fans, que quieren a Lara Álvarez, ya sea la distancia que les separe, sino por el baile que se marca la presentadora contoneando sus caderas al son de la salsa y levantando pasiones con cada movimiento.

Vea el vídeo y disfruta de las vistas, tanto las que ofrece la playa hondureña en la que se graba ‘Supervivientes’, como por el sensual cuerpo que se gasta la periodista. ¡Dale al play!