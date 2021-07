En el número pasado os desvelábamos la feliz noticia de que Telma Ortiz, la hermana de la Reina Letizia, estaba embarazada de su segundo hijo

Telma Ortiz está viviendo un dulce momento. La hermana de la Reina Letizia está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con el abogado Robert Gavin. La noticia de su embarazo a sus 47 años, del que informó SEMANA en exclusiva en su número pasado, ha llenado de dicha a Telma Ortiz. Una felicidad que comparte con su pareja, el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, de 54 años. En este nuevo número podéis encontrar las imágenes de la pareja dando un tranquilo paseo por Madrid, donde residen desde finales de 2019, y en el que se puede apreciar el embarazo de la hermana de la Reina.

Telma Ortiz ya presume de barriguita de embarazada. Podéis ser testigos del tranquilo, pero cariñoso paseo que la pareja ha dado, algo que le viene muy bien a Telma para el buen desarrollo de la gestación, con la que tiene que tener las precauciones lógicas debido a su edad. Para la ocasión, la cuñada del Rey Felipe VI ha lucido un bonito vestido amarillo que mostraba de manera evidente el embarazo de Telma.

El bebé que esperan es el primero que tienen en común. Telma ya es madre de una niña, fruto de su relación con el abogado toledano Enrique Martín Llopis. Robert tiene dos hijos, nacidos de su matrimonio con la cantante y violinista del grupo The Corrs, Sharon Corr, con quien estuvo casado entre 2001 y 2019. La llegada de este bebé convertirá a Letizia en tía de nuevo, una noticia que podría haber recibido con gran felicidad. La Reina está muy unida a su hermana, aunque no es habitual verlas juntas en actos públicos. Aún así, sabemos por algunos eventos en los que ha aparecido públicamente Telma que tienen una relación muy estrecha. Tanto es así que Letizia no duda en dejarle la ropa a su hermana para ciertas ocasiones.

Además, los familiares y amigos de Telma están muy felices de que haya cumplido su sueño de volver a ser mamá. Aunque para el público en general la noticia de su embarazo ha resultado toda una sorpresa, no lo ha sido tanto para el círculo íntimo de Telma. Aunque no lo hayan manifestado públicamente, todos están muy felices. La única que ha expresado la alegría ante los medios ha sido Carla Viga, la hija de Erika, hermana fallecida de Telma. La joven aseguró que estaba «muy contenta» y que «era una buena noticia».