9 Saca las uñas por Antonio David Flores y sus hijos

Ante las últimas citas judiciales que tienen pendiente, Olga está confiada y así lo asegura en SEMANA: «Yo siempre he confiado en la justicia y en el karma existe. La verdad solo tiene un camino», apunta contundente y tranquila. En cuanto a los miedos que han sentido por todo el proceso judicial de Antonio David, Olga declara: «Nunca he temido la prisión, pero él sí. Mi marido no es un delincuente y lo único que ha hecho es vivir para sus hijos».