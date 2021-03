La colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido que ser ingresada de nuevo en el hospital, hasta donde acudió el pasado lunes en compañía de su hermana y su cuñado. Te contamos todo sobre este ingreso de Mila Ximénez en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles.

Mila Ximénez es la protagonista del nuevo número de SEMANA. Su estado de salud vuelve a preocupar a los suyos después de que se haya ausentado de ‘Sálvame’ otra vez en las últimas semanas. Y es que tal y como publica SEMANA en exclusiva, la colaboradora de televisión está de nuevo ingresada en el hospital.

Su hermana y su cuñado no se separan de ella en ningún momento, ya que su hija Alba tuvo que volver a Ámsterdam, Holanda, donde vive con su familia, para cumplir con algunos compromisos allí. Su entorno muestra preocupación ante este nuevo ingreso de Mila Ximénez, que está viviendo uno de los momentos más complicados de salud.

La colaboradora de televisión tuvo que ingresar el pasado lunes en el hospital después de que el equipo médico que lleva su caso tomara esta decisión el pasado domingo. Su hermana y su cuñado fueron los encargados de llevar a Mila Ximénez al hospital cuando lleva ya casi un año de lucha contra un cáncer de pulmón y en SEMANA os mostramos todas las imágenes de su llegada al centro hospitalario en exclusiva.

Mila Ximénez ha tenido que ingresar de nuevo en el hospital

Hace apenas unas horas, su gran amiga y compañera de trabajo, Belén Esteban, dedicaba su publicación en las redes sociales a Mila Ximénez. Eso sí, prefirió no desvelar el motivo de este mensaje de ánimo, en el que tan solo escribió unos emoticonos en forma de corazón junto a una instantánea en la que aparecen ambas junto a Raúl Prieto. La foto es de uno de los últimos encuentros que tuvieron cuando quedaron para comer. No ha olvidado animar esta publicación con la canción ‘Qué bonito es querer’ de Manuel Carrasco.

Hace unas horas, Belén Esteban le mandaba ánimos de esta forma

Los miembros de su familia no son los únicos que están pendientes de Mila Ximénez. Los colaboradores de ‘Sálvame’ están haciendo una gran labor en estos momentos. De hecho, han sido muchas las ocasiones en las que la colaboradora se ha dejado ver junto a algunos de ellos. Estos no se separan de ella en este delicado momento de salud, ya que su hija Alba pasa gran parte del tiempo fuera de España, por lo que necesita tirar de su círculo de amigos más cercanos para sobrellevar estos momentos complicados.

Hace apenas unos días, SEMANA publicaba el momento crucial en el que se encontraba Mila Ximénez. La colaboradora de ‘Sálvame’, que decidió incorporarse al plató de ‘Sálvame’ para trabajar hace ya unas semanas, recibió la visita de su hija, Alba Santana, en Madrid. Justo cuando su madre estaba a la espera de conocer unos resultados importantes, Alba quiso estar junto a ella. Según lo que le dijeran los médicos, Mila Ximénez decidirá si continuar con el tratamiento o dejarlo.

La colaboradora de ‘Sálvame’ volvió a ocupar su silla en el programa con preocupantes noticias y es que no lo ha pasado bien y su estado de salud no es del todo esperanzador: “He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Yo tengo fuerzas, pero ahora no puedo”.