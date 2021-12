El nuevo número de SEMANA llega lleno de novedades sobre los personajes más populares de la prensa del corazón. Uno de ellos, Kiko Matamoros, ha concedido una sincera entrevista a tu revista favorita. En ella hace un repaso a su larga trayectoria profesional en la pequeña pantalla, a su vida familiar y a sus planes de futuro. También habla de la reciente pérdida de su prima, la escritora Almudena Grandes, que ha supuesto un duro varapalo y con la que tenía una relación «muy estrecha» desde que ambos eran niños.

Por suerte, no todo son tristezas en su vida. Hay algo que le hace especial ilusión. Dentro de poco llegará al mundo su segundo nieto. Un bebé que espera su hija Laura Matamoros, fruto de su relación con Benji Aparicio. El colaborador de ‘Sálvame’ admite que su faceta como abuelo lo colma de satisfacciones. En más de una ocasión lo hemos visto en las redes sociales disfrutando de su nieto. Ahora que en breve llegará un nuevo miembro al clan no oculta que está entusiasmado. Aunque en el pasado ha protagonizado sonadas disputas con miembros de su familia, se considera un hombre familiar y quiere a los suyos por encima de todo.

En su charla con SEMANA, Kiko Matamoros muestra su lado más humano… aunque también aborda cuestiones profesionales. Por ejemplo, explica cómo afronta su carrera en televisión. Y cómo es el ambiente de trabajo con sus compañeros de ‘Sálvame’ después de la muerte de Mila Ximénez. La colaboradora falleció el pasado 23 de junio, un año después de ser diagnosticada de cáncer de pulmón. Su ausencia aún se siente, y mucho, en el plató del programa vespertino. Para el madrileño, mucho han cambiado las cosas con la marcha de su compañera, a la que dedica unas cariñosas palabras. No te pierdas el número de SEMANA, ya a la venta en quioscos y supermercados del país.

Cabe recordar que Matamoros se encuentra en un momento especialmente delicado en lo relativo a su batalla mediática con Makoke. Está cansado de pelear con la que fue su pareja. Y se siente agotado y acosado por la malagueña. Cree que tras sus ataques se esconde «Detrás de todo esto y hay una guerra sin cuartel destinada a desacreditarme a nivel profesional y personal, a arruinarme. Se está mintiendo en lo relativo a lo que Hacienda me retiene», decía el pasado lunes ante las cámaras.

«Estoy siendo acosado, estoy siendo víctima de una guerra muy sucia«, ha destacado. «Recuerdo que la guerra entre mi hija y supuestamente mi novia surgió a raíz del veto que quisieron ponerle a través de una peluquera y la clínica Bruselas… Mi novia lleva su carrera sin meterse con nadie». Por último, hacía una petición a la malagueña, a su hijo Javier Tudela: «Que me dejen en paz, que es lo único que pido. Que me dejen en paz, que no puedo más. ¡Conmigo no vais a poder!».