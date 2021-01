La ruptura entre Fabiola Martínez y Bertín Osborne han sido una de las noticias de la semana. Hablamos con la venezolana en uno de los momentos más diíciles

Bertín Osborne y Fabiola Martínez se han convertido en los protagonistas indiscutibles de estos días. Desde que el cantante de rancheras anunciara la separación de la venezolana a golpe de comunicado, mucho se ha hablado sobre ellos y su relación. Tras más de veinte años juntos y dos hijos en común, Kike y Carlos, la pareja ha decidido poner punto y final a su matrimonio. SEMANA ha hablado con Fabiola en uno de los momentos más difíciles de su vida, convirtiéndose esta entrevista en la gran protagonista del nuevo número que ya está a la venta. Siguiendo la actualidad, os contamos todos los detalles de esta separación amistosa que se ha convertido en el ojo del huracán.

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, puedes encontrar la entrevista completa a Fabiola Martínez donde habla de los motivos que les han llevado a poner final a su relación. Tal y como asegura la todavía mujer de Bertín Osborne, ambos han luchado para no tener que llegar a este punto, pero finalmente no lo han conseguido: «Hemos hecho todo lo posible, pero no ha podido ser», asegura a este medio.

Fabiola Martínez rompe su silencio tras confirmarse su separación

A pesar de que fue Bertín Osborne quien confirmó su ruptura y el primer en pedir respeto y hablar sobre los motivos que le han llevado a tomar la decisión, ahora es el turno de Fabiola Martínez. La venezolana se está refugiando en sus hijos para superar estos momentos tan complicados a los que se está empezando y con los que ha comenzado el año 2021. A pesar de que no son momentos fáciles, sabe tener una sonrisa y enfrentarse a las adversidades de la mejor manera posible.

En la entrevista que puedes leer ya en tu nuevo número de SEMANA, descubrimos sus planes de futura y a la nueva situación que se enfrenta. Además, después de que Bertín asumiera toda la culpa, ya que según él, la convivencia no ha sido fácil, Fabiola nos da su versión de lo que ha ocurrido. «La convivencia es complicada y más cuando estamos cada uno lado. Además, el carácter de los dos… Todo influye«, anuncia la venezolana en conversación con esta revista.

Además, hacemos un repaso por sus 20 años de amor y 14 de matrimonio, todo han tenido diferentes altibajos. No ha sido una relación fácil y ellos lo saben. Tras una titánica lucha por sacar su familia adelante, tanto Bertín como Fabiola se han dado cuenta de que no pueden seguir así y que lo mejor para todos es tomar caminos separados. Ahora, comienza la nueva vida tanto de él como de ella. ¿Qué les deparará ahora?