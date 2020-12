En la revista SEMANA te contamos en exclusiva todos los detalles de la escapada secreta que Paloma Cuevas acaba de hacer a México.

Desde que SEMANA publicara en exclusiva que Paloma Cuevas y Enrique Ponce habían puesto fin a su matrimonio ninguno de los dos ha dejado de ser noticia. Este mismo martes el diestro se acercó al domicilio madrileño de su expareja, el cual abandonó en su vehículo y sin mediar palabra con los periodistas que había a las puertas de la vivienda. Llamó la atención su visita, pues se produjo a las puertas de la Navidad y, además, tuvo lugar solo unos días después de que trascendiese la supuesta nueva ilusión de Paloma Cuevas. Mientras ella niega en rotundo a su entorno que haya rehecho su vida, en el interior de nuestra revista este miércoles te contamos cómo ha sido su última escapada a México, cuántos días ha estado en el país y cuál ha sido el motivo de su viaje. Todos los detalles de un periplo del que ella no había dado pistas en sus redes y que ahora ve la luz en SEMANA.

Este movimiento por parte de Paloma Cuevas demuestra que poco a poco sigue con su vida y que lo hace dando igual si es en solitario o en compañía. Ella permanece ajena a los rumores que le relacionan con un doctor de apellido Villamor que en su día reparó la maltrecha cadera del Rey Juan Carlos y, aunque en primera persona no se han pronunciado sobre qué les une, sí lo han hecho de forma privada. Según ha podido saber este medio, a sus amigos Paloma les niega que haya dado ese paso sentimental: «Ella a sus amigos nos lo ha negado. Nos dice que no está para eso, que ella está ahora en otras cosas». Su respuesta es clara, de hecho, mantiene a todo su círculo que tan solo está centrada en los suyos.

Todavía no se ha producido el divorcio y, a pesar de que los papeles están en un despacho de abogados, hay flecos económicos por los que todavía Enrique Ponce no se ha decidido a firmar. Quizás para desconectar de todo aquello Paloma haya decidido hacer las maletas y haya puesto rumbo a México, un país en el que ha sido muy feliz y en el que mantiene grandes amistades cuyas identidades te detallamos en nuestra revista. Alejarse del ruido mediático ha sido la determinación de Paloma Cuevas para comenzar el 2021 de una forma más relajada, viendo a amigos que hacía tiempo que el COVID no permitía visitar. Eso sí, siempre cumpliendo con las medidas que marca el Gobierno. Con una mascarilla y siempre cuidadosa, Paloma ha demostrado que está concienciada con la crisis sanitaria que está azotando en todo el mundo. Una escapada en la que Paloma Cuevas no lo dudó y para la que se hizo más de 9.000 kilómetros con el único fin de cambiar de aires y estar arropada por su círculo mexicano, tal y como puedes ver en nuestras páginas de SEMANA.