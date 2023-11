Bárbara Rey responde al duro ataque de su hijo: "Que Dios te proteja y te cuide"

Bárbara Rey lleva días en el foco mediático después de que su hijo, Ángel Cristo Jr. haya ofrecido una demoledora entrevista atacando a su madre. Han sido muchas las bombas que ha dado sobre su infancia. Una infancia dura de la que culpa en gran parte no solo a su padre, también a la vedette. De ella asegura que le medicaba: "Me contó que nací con una hernia de hiato y lloraba mucho. Me dijo que lloraba muchísimo y a veces me ponía orfidal en el biberón. El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente por su parte. Ella veía un problema y la solución estaba en darme pastillas. Me ha medicado toda la vida. Ninguno de los dos progenitores es capaz de educar a unos hijos como tiene que ser", reconocía Ángel Cristo Jr. ante la sorpresa de todos. Han sido muchas las declaraciones que ha ofrecido Ángel Cristo Jr. después de mucho tiempo sin hablar. Ha elegido la televisión para dar este explosivo testimonio que todavía sigue protagonizando titulares.

Pero hay dos personas que lo están pasando realmente mal con esta entrevista. Ellas son su hermana, Sofía Cristo, y su madre. Bárbara Rey ha tenido que lidiar estos días no solo con el revuelo mediático que ha provocado las palabras de su hijo, también ha llorado la muerte de su hermano, que falleció hace apenas unos días después de un tiempo malo. Pero ha querido mandarle un mensaje claro a su hijo tras días de reflexión. SEMANA desvela en el interior de las páginas de su nuevo número todas las respuestas de una madre triste.

Bárbara Rey, protagonista del nuevo número de SEMANA

"No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude", declara rotunda Bárbara Rey, que tiene miedo por las consecuencias que pueda sufrir su hijo tras esta entrevista. Y es que la murciana ha revelado que cuando se enteró de que su hijo iba a hablar le hizo una advertencia. Sabía que iba a abrir la caja de Pandora y ella, que lleva toda su vida vinculada al mundo del espectáculo y conoce bien los medios, es conocedora de las consecuencias que tendrán sus actos. El testimonio de Ángel Cristo Jr. ha sido un drama familiar que sin duda marcará un antes y un después en las relaciones familiares. No te pierdas en el interior de nuestra revista todos los detalles de esta polémica.

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, unidos por el dolor

Pero no es el único tema de actualidad que tratamos en el nuevo número de SEMANA. Rodolfo Sancho y su expareja, Silvia Bronchalo, se han convertido también en protagonistas de la nueva portada. Se han unido en el dolor por su hijo, Daniel Sancho. Este pasado lunes 27 de noviembre se ha celebrado la nueva vista de Daniel Sancho, donde se han reencontrado en las inmediaciones de la Corte. Rodolfo Sancho atendía a la prensa, aunque con palabras escuetas y con su característica media sonrisa antes de pasar por el control de seguridad. Silvia Bronchalo llegaba por separado y con la única compañía de una misteriosa mujer. Cabizbaja y sin querer hacer declaraciones, ambos dejaban claro la mella que existe entre ellos. Recordemos que la última vez que supimos de ella fue en su contundente comunicado. En el interior de nuestra revista os contamos todos los detalles de este reencuentro.

Albert Rivera y Carla Cotterli, un amor que se consolida

Albert Rivera y Carla Cotterli están viviendo una de las etapas más increíbles de sus vidas. Aunque quieren mantener en un discreto segundo plano su relación sentimental, SEMANA vuelve a mostrar las pruebas de que su amor se consolida. En un reportaje que podrás ver en el interior del nuevo número de tu revista favorita de corazón podemos ver a la pareja paseando por las calles de Madrid después de disfrutar de una cena romántica. No faltaron las miradas cómplices, las risas y las muestras de cariño. Unas fotos que no dejarán indiferente a nadie.

No podemos olvidar tampoco a dos grandes protagonistas de la actualidad. Ellos son Federico y Mary de Dinamarca, que tuvieron un tenso reencuentro tras el escándalo de las fotos del prínicipe con Genoveva Casanova. Los príncipes de Dinamarca reaparecen juntos tras el escándalo por las fotos del heredero con la mexicana en Madrid. Mientras tanto, la Casa Real ha anunciado que el matrimonio pasará la Navidad con sus cuatro hijos junto a la reina Margarita en Marselisborg.

