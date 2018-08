El secreto de Mila Ximénez para no tener ‘accidentes’ en su vuelta al trabajo

Tras dos semanas de merecidas vacaciones ya tocaba que Mila Ximénez volviera a ‘Sálvame’ y a la rutina laboral. La periodista volvía a pisar el plató con una gran sonrisa, dejando claro que estos días de asueto en los que, entre otras cosas, ha disfrutado de las playas de Ibiza, le han sentado de maravilla.

Con un saludable bronceado y una serenidad en el rostro que hace tiempo que no tenía Mila comenzaba la jornada desvelando su secreto para no tener ‘accidentes’ en su reincorporación postvacacional: “Estoy tan emocionada de estar aquí que por si acaso me he puesto una Tena Lady”.

Una curiosa medida de prevención que despertó las risas de Carlota Corredera y de la propia Ximénez, que seguía desvelando las consecuencias de tanto descanso: “llevo un vestido amplio para que no se note los kilos de más que he cogido estos días”.

Sus compañeros, aquellos con los que ha tenido más de un rifirrafe quisieron darle una gran sorpresa en su vuelta de vacaciones y, dejando de lado los problemas del pasado, decidieron llevar al plató un trozo de Ibiza, donde Mila se lo ha pasado tan bien, vistiéndose como hippies. Un detalle que la colaboradora no se esperaba y que ha decidido inmortalizar en su cuenta de Instagram, compartiendo el bonito momento y asegurando que le ha gustado el regreso al trabajo: “¡Me ha encantado volver! ¡Y un recibimiento maravilloso! Si al final, son tan monos!”.