Sebastián Yatra se deshace en halagos con Aitana "Es la mejor"

Este jueves 16 de marzo, Santa Cruz de Tenerife se ha vuelto a vestir de gala para recibir los Premios de la Música en español, la vigesimoséptima edición de los Premios Dial. A partir de las 19.30 horas de la tarde, por la alfombra roja han desfilado numerosos artistas reconocidos con sus mejores galas, dejándonos unos looks de ensueño. Entre ellos se encuentra Sebastián Yatra, uno de los cantantes del momento y no solo en el ámbito musical. El cantante colombiano se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de nuestro país después de que se le relacionara sentimental con Aitana, quien rompió su relación con Miguel Bernardeau a finales del pasado año. A pesar de que ninguno de los dos protagonistas ha confirmado su noviazgo, hay miradas e imágenes juntos que no necesitan palabras. Aunque este jueves, el cantante de 'Pareja del año' ha querido hacer una excepción y se ha deshecho en halagos con la triunfita. ¿Quieres saber qué ha dicho? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que Sebastián Yatra intenta mantener al margen su vida sentimental con la personal, en esta ocasión no ha podido evitar las preguntas de la prensa sobre su relación con Aitana. Lejos de callarse, le ha dedicado unas palabras de cariño que confirman la buena sintonía que hay entre ellas: "Aitana es la mejor", ha asegurado. Para no entrar en más detalles, el artista colombiano ha preferido marcharse del photocall dejando a todos los periodistas con las preguntas en la boda. Sin embargo, su sonrisa, su mirada y esas bonitas palabras dejan en evidencia que la relación entre Yatra y Aitana es algo más que profesional.

Sebastián Yatra también se pronuncia sobre los rumores de una relación con Milena Smit

Durante su charla con los medios que se encontraban cubriendo el evento, entre los que se encontraba SEMANA, también habló de Milena Smit, la protagonista de su último videoclip, 'Una noche sin pensar'. Al artista colombiano y a la actriz también se le han relacionado durante las últimas semanas. Fueron fotografiados el pasado mes de febrero fuera de un local al que acudieron acompañados y pronto saltaron las alarmas sobre una posible ruptura con Aitana. Sobre ella, asegura que es "una tremenda compañera. Es una chica muy talentosa, muy sensible, súper profesional". Sin embargo, ha querido dejar claro que "a pesar de ser un vídeo muy sentimental", saben separar "lo profesional de lo otro" y son conscientes de que "salen a actuar y ya está". ¿Será esta una explicación para Aitana tras los rumores de una relación con la actriz?

Hace unos días que Sebastián Yatra también se sentó en el plató de 'El Hormiguero para presentar su nueva canción, "Una noche sin pensar". Sin embargo, en esta ocasión también intentó evitar las preguntas relacionadas con su relación con Aitana. Tras las preguntas sobre Pablo Motos, se mostró muy esquivo. Tanto a la hora de hablar de la cantante de 'Vas a quedarte' como de Milena Smit.

Aitana la lio al compartir un vídeo en el que bailaba una canción de Yatra que después eliminó

Hace unos días, la cantante compartía un vídeo en sus redes sociales en las que aparecía bailando una canción de Sebastián Yatra. Un vídeo que se arrepintió de subirlo, ya que tan solo unos minutos después lo borró. Sin embargo, sus seguidores fueron más rápidos y captaron el momento. A pesar de que ambos siempre se han mostrado reacios al hablar sobre su vida privada, son muchos los momentos que han compartido juntos. Los que pudieron ser testigos de esta publicación en redes sociales han visto en este gesto una confirmación de que ambos están juntos.