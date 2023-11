Sebastián Yatra y Aitana rompen su relación

Sebastián Yatra ha confesado lo que, para muchos, era ya un secreto a voces: él y Aitana ya no están juntos. Desde hacía varias semanas, los rumores sobre el fin del romance entre el colombiano y la catalana resonaban con fuerza. Las redes sociales fueron las primeras en apuntar al hecho. Sin embargo, fue el nulo apoyo de Aitana a su chico durante la pasada gala de los Latin Grammy 2023 lo que hizo que las especulaciones sobre el fin del romance adquirieran otro nivel. El joven acudía solo a la cita a pesar de que era el flamante presentador de la noche. Ni rastro de un mensaje de cariño público o alguna alusión de su chica sobre este logro profesional. Una postura que ahora cobra todo el sentido. Ha sido el intérprete de 'Tacones rojos' el que ha confirmado la noticia en un inesperado vídeo que ya corre como la pólvora.

Las palabras de Sebastián Yatra para referirse a su nueva situación 'civil'

Tanto el entorno de Aitana como el Sebastián Yatra habían negado recientemente el distanciamiento de la pareja de forma rotunda. El cantante de Medellín se encuentra en estos momentos en México donde atienden varios compromisos profesionales y conciertos. Ha sido en el país azteca donde, en plena calle y ante los micros, ha confirmado la noticia de forma bastante inesperada. "Vimos una fotografías con Aitana. Cuéntame como estás con ella", le pregunta un reportero del noticiero mexicano 'Telediario'. Poco dado a hablar de su vida privada y a pronunciarse sobre su relación, la respuesta ha pillado al periodista totalmente fuera de juego, que ha cambiado de tema en cuanto ha podido.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En estos momentos los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino. Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha desvelado el colombiano, muy tranquilo y firme. Sus palabras llegan después de que salieran a la luz unas imágenes de la catalana en la capital México. Todo parecía indicar que la pareja había ido junta al D.F., donde la cantante de 24 años dio un concierto el pasado 24 de noviembre en el Auditorio Nacional. El mismo enclave, valga subrayar, donde por estos días, cantara su, ahora, exnovio.

Una relación bajo constantes rumores de distanciamiento

Aunque desde el minuto cero han tratado de mantener un perfil bajo, la relación de Aitana y Sebastián Yatra siempre ha estado rodeada de un gran interés. No en vano: hablamos de dos de los artistas más seguidos y de mayor éxito del momento en el mercado iberoamericano. Fue en marzo de 2023 cuando se confirmó el noviazgo de los dos 'coaches' de la Voz por medio de unas fotografías. Su evidente sintonía y complicidad en el programa de Telecinco ya apuntaba en esa dirección. Así como los continuos gestos de cariño y comentarios con los que se agasajaban mutuamente en las redes sociales.

No pudo ser. El hecho de que Aitana no asistiera a la boda del hermano de su chico en Colombia recientemente fue, sin duda, un punto de no retorno para que los rumores se dispararan. A esto se sumó un viaje de la catalana a Zarauz (Guipuzcoa), donde coincidió con su expareja, Miguel Bernardeu en el funeral de la abuela de un amigo en común. Ahora se entiende, por lo tanto, su ausencia en lo Latin Grammy que, para más 'inri' se celebraron en Sevilla. Yatra, no solo ejerció como conductor de la gala, sino que estaba nominado a un premio y también actuó sobre el escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones.