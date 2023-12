Se filtra un vídeo erótico de Rosario Mohedano

Rosario Mohedano está viviendo unas horas muy complicadas. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano se ha visto obligada a denunciar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional la filtración y difusión de un vídeo de ella misma de carácter sexual. Ese contenido pertenece a la página Only Fans, a la que solo se puede acceder pagando. Ha sido ella misma la que ha anunciado que este problema ya está en manos de la policía después de que tomara medidas legales contra las personas que han difundido el vídeo.

"ATENCIÓN: Se está difundiendo un vídeo privado en esta red social @X denunciado en @policia @guardiacivil. Tengo capturas de todos y todas las que han difundido, comentado y guardado dicho vídeo", ha escrito Rosario Mohedano junto a una foto en la que vemos un documento sellado por la Guardia Civil en Brunete.

ATENCIÓN: Se está difundiendo un vídeo privado en esta red social @X denunciado en @policia @guardiacivil .

Pero no solo eso. Rosario Mohedano ha ido más allá y ha compartido a continuación las fotos de todos los usuarios que han difundido, comentado o guardado el vídeo que se ha filtrado. No puede creerse lo que le ha ocurrido e incluso hace un llamamiento a todos sus seguidores en la red social X para denunciar todas las cuentas que han hecho uso de ese vídeo: "Ayudadme a denunciar cuentas. Por desgracia podría estar así todo el día. Por favor, pido a la red social @XEspana que elimine las cuentas que están difundiendo material denunciado en @policia y @guardiacivil. Muchas gracias", declara rotunda.

Sin embargo, no es la primera vez que Rosario Mohedano sufre una filtración de uno de sus contenidos en Only Fans. Y es que en otras ocasiones ha tenido que lidiar con problemas de este tipo. Hace justo un año, la hija de Rosa Benito desveló que tuvo que denunciar: "Qué dolor, porque estando en Nueva York preparando algo tan importante para mí que salgan con esto... Lo voy a poner en denuncia porque es un delito, aunque soy consciente de que se ha borrado. Yo me hice una página y en junio dejé de publicar cosas porque había fotos que se estaban moviendo por varias plataformas... Eso lo puse en conocimiento de la policía porque no se puede hacer eso que están haciendo, y menos para intentar hacerme daño", reconocía en aquella ocasión.

Uno de los rostros conocidos con perfil en 'Only Fans'

Rosario Mohedano es una de las famosas que ha decidido abrirse un canal en 'Only Fans', una red social para adultos. El funcionamiento de esta red está basado en el pago que los suscriptores hacen para poder acceder a las publicaciones de aquellas personas a quienes siguen. Y hay varias opciones de precios y contenidos para elegir. La mayoría de ellos subiditos de tono. Lo cierto es que Chayo no es la única famosa que se ha unido a esta red que permite conseguir ingresos a través de la publicación de contenidos. Amor Romeira, La Mala Rodríguez, Jacobo Ostos o Mari Cielo Pajares, entre otros, son algunos de los rostros conocidos que tienen perfil en esta aplicación.