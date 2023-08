Se filtra un nuevo vídeo de Jenni Hermoso hablando del beso de Luis Rubiales

Luis Rubiales y Jenni Hermoso siguen en primera línea mediática. De hecho, acaba de ver la luz un nuevo vídeo que fue grabado dos horas después del beso que recibió por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, imágenes que muestran la reacción de la futbolista tras la polémica. Acababan de alzarse como ganadoras del Mundial femenino, por lo que la euforia era innegable. Si bien poco antes dejó claro que "no le había gustado" en un directo grabado en sus redes sociales, en el citado vídeo tanto ella como el resto de jugadoras tratan de tomarse con humor lo sucedido, un post en el que incluso aparece también Rubiales. En él algunas compañeras gritan "presi, presi presi", a la vez que cantan "beso, beso, beso". Una reacción que para algunos usuarios de la Red choca de forma frontal con el comunicado en el que Jenni Hermoso dijo haberse sentido víctima de una agresión.

Jenni Hermoso sigue siendo protagonista de la actualidad

Vídeo: Alvise Pérez

El vídeo en cuestión fue grabado en el autobús oficial poco después de haberse hecho con el triunfo. Segundos en los que se puede ver a Jenni mostrar incluso durante un instante una imagen encontrada en la Red donde comparan su beso con el de Iker Casillas y Sara Carbonero, meme que ella enseña a la cámara. "Ay, como Iker y Sara", responde una compañera de equipo. Es solo unos minutos más tarde cuando aparece en escena Rubiales, aunque más ruborizado que el resto y dice: "Quitad, que me da vergüenza". En estas imágenes todas alucinan con la repercusión del beso en redes sociales e impactadas comentan lo que encuentran en el universo 2.0. Entonces ni Jenni Hermoso ni el resto de personas allí presentes imaginaba el tsunami que iba a llegar a sus vidas por esta cuestión. Ni siquiera el propio Luis Rubiales, a quien la Federación le ha retirado el sueldo y su vehículo oficial por su suspensión provisional en el cargo -3 meses-, una consecuencia que él ha intentado evitar en todo momento. Recordemos sus palabras cuando reapareció en una asamblea extraordinaria, donde llegó a repetir hasta en cinco ocasiones: "No voy a dimitir".

Estas imágenes se convertían en virales en cuestión de minutos el martes 29 de agosto, siendo Alvise Pérez el primero en descubrir su existencia. Es él quien plantea varias cuestiones como estás: "¿Por qué presumía Jenni con sus compañeras y posaba entre risas con el meme de su pico con Rubiales? o ¿por qué ahora se escandalizan si gritaron contigo a Rubiales "que se besen" en el autobús tras el "pico"?". Un vídeo que ha sido replicado por diferentes medios de comunicación y que ha generado multitud de opiniones.

A pesar de que la propia Jenni Hermoso ha dejado claro que el beso que le dio Rubiales no fue consentido, ha recibido una oleada de comentarios contra ella. No todo el mundo ha entendido sus carcajadas durante el mismo, eso sí, siguen siendo muchos los que mantienen que la actitud de Luis Rubiales fue del todo menos acertada tanto a la hora del beso como en las explicaciones dadas en la RFEF. Días antes de que estas imágenes se hayan rescatado, la madre de Rubiales se declaraba en huelga de hambre y se atrincheraba en una iglesia de Motril hasta que, según ella, "Jenni dijera la verdad". No te pierdas el vídeo que tanto ha dado que hablar en este artículo.