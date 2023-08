Se filtra un audio de Edwin Arrieta antes de morir

El 2 de agosto Edwin Arrieta perdía la vida, un crimen tras el que fue descuartizado en Tailandia. Su familia comenzó a sospechar desde un principio, pues acostumbrados a saber de él durante varias veces al día, perdieron de manera abrupta todo contacto con él. Pocos días después de confirmó el peor final para él, noticia tras la que se descubrió lo que le unía a Daniel Sancho, su asesino confeso. También cómo era su vida en Colombia, su trabajo como cirujano plástico, cómo era su casa...y ahora incluso los audios que envió antes de morir. Casi un mes después de que fuera asesinado, escuchamos la voz de este doctor al que su círculo jamás olvidará.

La razón del enfado de Edwin Arrieta

Por primera vez, se escucha la voz de Edwin antes de su trágico final. En este mensaje se puede escuchar a Edwin enfadado, pero no por nada con Daniel Sancho, sino con su trabajo. Cabe señalar que el cirujano habría sido relacionado con algún caso de mala praxis, algo que llegó a sus oídos y que a él le hizo estallar. Se estaba poniendo en duda su profesionalidad. "Te llamaba para el tema de la historia clínica mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto, en mala hora accedí yo a operar a esa paciente...", decía Edwin. Este fue probablemente el último audio que él envió a una persona cercana antes de que fuera degollado, según ha desvelado la primera autopsia.

Este audio se ha mostrado en 'Cuatro al día', donde explican una faceta desconocida de Edwin Arrieta. "Nos describe un perfil de una persona que se enfada con facilidad sobre este tema que es comprensible porque están juzgando su profesionalidad", deslizan. El destinatario de este mensaje era alguien de su entorno profesional, aunque no ha querido revelar su identidad.

Esta noticia ve la luz justo antes de que Rodolfo Sancho llegue a Tailandia, el que será el viaje más difícil de su vida. El actor ya ha abandonado Fuerteventura, pues ya tiene en su poder un papel que le faltaba antes de iniciar su vuelo. Después de que Silvia Bronchalo deje el país asiático, seré él quien se acerque a la prisión de Koh Samui, donde el joven permanece desde que fuera detenido. Allí ha pasado esta primera etapa, en la cual ha vivido incluso crisis de ansiedad, hecho que tuvo lugar justo después de reencontrarse con su madre por primera vez.

Daniel Sancho desveló ante las autoridades tailandesas que estaba en una jaula de oro y que se sentía preso de Edwin. Lo que para el resto era una amistad, al parecer se había convertido en otra cosa completamente diferente. Un vínculo con el que el hijo de Rodolfo Sancho quiso acabar, pero sin el que Edwin no se imaginaba. Hasta tal punto que incluso amenazó a Daniel con publicar fotografías sexuales de ambos, tal y como han desvelado las autoridades. Esto habría provocado muchísima tensión entre ambos, de hecho, se acaban de destapar más detalles acerca de la pelea que los dos protagonizaron antes del fallecimiento de Edwin. "La pelea entre ambos fue más feroz de lo que pensábamos. Se dieron varios puñetazos y Arrieta se defendió mordiendo el brazo de Sancho dejándole una herida muy visible", cuentan.