Se filtra la videollamada que mantuvo Daniel Sancho con una amiga de Edwin Arrieta

Samira, una íntima amiga de Edwin Arrieta, ha contado cómo fue la primera vez que conoció a Daniel Sancho. La mujer, muy cercana al cirujano colombiano, ha destapado nuevos detalles sobre la manera en la que el joven se comportaba con el entorno del médico. En el canal de YouTube 'TriunArts', revela que su primer encuentro con el hijo de Rodolfo Sancho fue a través del teléfono. Así fue la animada conversación que entablaron por videollamada...

Una de las pocas imágenes que se tiene del colombiano y el español es en una cena junto a dos amigos más. Pues bien, fue en esa cena donde Samira y Daniel se vieron las caras por primera vez a través de una videollamada. "Era muy típico que Edwin subiera cosas en Instagram. Le gustaba enseñar su vida, sus viajes, sus cenas, sus comidas... Casualmente, él sube esta imagen y ella, mientras veía la tele en Colombia, le contesta diciendo qué chico más guapo", relata Samira.

Al parecer, Edwin, después de recibir ese mensaje de su amiga, decide hacerle una videollamada. El cirujano cuenta que su amiga prepara comida a domicilio y Daniel, que es cocinero, empieza una pequeña conversación sobre su trabajo entre fogones. Finalmente le dice que espera conocerla para poder sorprenderla con alguna de sus recetas: "Cuando vengas a España un día, cocinaré para ti".

En el canal, Samira ha explicado que ni ella ni la familia de Edwin Arrieta conocían personalmente a Daniel Sancho, pero que pudieron tener una breve charla. Esta, tal y como detalla, fue de lo más cordial. Jamás hubiera imaginado que ese joven al que pudo ver al otro lado de la pantalla de su dispositivo móvil iba a acabar con la vida del médico. "No se te pasa por la cabeza que vaya a hacer esto. Esto no quiere decir que lo conociese, sino que fue una anécdota casual", ha declarado Samira. Por su parte, su amiga también dejaba claro que nadie sabía que Edwin tenía previsto viajar a Tailandia. La última vez que se vieron en persona fue el pasado el 27 de julio y Edwin no le comentó detalle alguno sobre el viaje que tenía previsto hacer al sudeste asiático.

Esta semana se ha conocido que Edwin Arrieta no solo tenía previsto instalarse en España. También deseaba probar suerte como accionista en una hamburguesería de Daniel Sancho. Y soñaba asimismo con comprarle una casa a su progenitor. "Tenía programado que más adelante, cuando tuviera la plata, le compraría una finquita a su padre", ha revelado una persona de su entorno a 'El Mundo'.

Mientras las noticias sobre Daniel Sancho se suceden, una tras otra, Rodolfo Sancho empieza a prepararse para su viaje a Tailandia. Se prevé que el actor llegue al país a finales de esta semana. “Yo os voy a decir el día que Rodolfo va a llegar a la prisión de Koh Samui para que os de tiempo a prepararos para hacer esa foto”, ha adelantado Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia Sancho, en una de sus apariciones en televisión. “No sabemos cuándo va a ser, estamos pendientes de una cuestión que se va a cerrar el lunes y a partir del lunes yo voy a saber el día que él va a ir a Koh Samui porque antes tiene que pasar por Bangkok”.