Se filtra la nueva canción de Shakira, con mensaje a Piqué: "Tengo sed de ti"

Miles de personas en el mundo esperan ansiosas el lanzamiento de la nueva canción de Shakira. En principio, el nuevo proyecto musical de la cantante tras su éxito con Bizarrap iba a venir en forma de colaboración con su compatriota Karol G y la fecha prevista para descubrir su última canción iba a ser el 2 de febrero, día del cumpleaños de la artista de Barranquilla y de su ex, Gerard Piqué. Ahora se ha filtrado parte de la producción junto a Manuel Turizo, que dice cosas como esta: "Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué". Además, lamenta: "Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”. Muchos se preguntan si estas palabras son un nuevo mensaje contra el ex jugador del FC Barcelona.

El fragmento de la canción de la colombiana se ha filtrado a través de 'Dímelo King', donde también se puede escuchar un fragmento del tema. Este se suma al arrasador éxito de "Te felicito" y "Monotonía". Ambas han tenido millones de reproducciones en las plataformas de música.