Se filtra el contenido de la nueva canción de Shakira con Karol G: "Tú saliendo a buscar comida fuera"

Desde que se separó de Piqué, Shakira no ha dejado de lanzar bombas contra el exfutbolista a través de sus exclusivas canciones. Y en su próximo single ha vuelto a hacerlo de nuevo. Su nueva canción, en la que canta a dúo con Karol G, lleva por nombre 'TQG', las iniciales de "te quedó grande". Toda una declaración de intenciones con la que deja claro que va a seguir la línea de sus hits anteriores, entre ellos, BZRP Music Sessions vol. 53, en el que lanzaba pullas contra el exdeportista. El pasado 10 de febrero, Karol G anunció a través de su cuenta de Instagram la que sería la portada de su nuevo disco: 'Mañana será bonito'. La cadena de televisión Telemundo ha tenido acceso a la letra de esta canción. Entre los versos que la cantante de 'Provenza' dedica a su ex, destaca ''Al menos conmigo, yo te mantenía bonito''. Shakira, por su parte, parece dirigirse a Piqué con ''Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía''.

"Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito ❤️‍🔥 La verdad, no puedo creer que me aguante tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar ……… Familia: MIIIIII ÁLBUMMMM SALEEEE EN 14 DÍAAAAaaaaaSs en 14", ha escrito Karol G en sus redes sociales. Según la cantante de 'Provenza', cuando le enseñó la canción a Shakira para ver si esta quería colaborar con ella y sacar el tema como una colaboración, la de Barranquilla se emocionó muchísimo: "Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento'', le dijo.

Al parecer, ambas cantantes llevaban tiempo deseando trabajar juntos. colaborar y sacar una canción juntas. Inicialmente se creyó que las cantantes colombianas iban a lanzar su primer sencillo juntas el 2 de febrero, día del cumpleaños de Shakira y Piqué, pero finalmente verá la luz en dos semanas.

No es la primera vez que Shakira lanza dardos contra Piqué. Hace una semana, sin ir más lejos, apareció en su cuenta de Instagram cantando una canción en la que aseguraba que podría matar a su ex y que su nueva novia es la próxima, entre otras pildoritas.

Hace apenas unas horas, la expareja volvía a verse las caras en un partido de béisbol de béisbol de uno de sus hijos. Un usuario de las redes los inmortalizó a ambos en las gradas de un polideportivo donde ambos aparecían animando a los jugadores mezclados con el resto de padres. Separados por tan solo unos metros de distancia, el ex del Fútbol Club Barcelona y la cantante hicieron todo lo posible por ignorarse, mostrando además actitudes muy diferentes durante el encuentro. A Piqué se le vio con rostro serio, mientras que a Shakira se la veía sonriente, sentada en primera fila. Al encuentro deportivo la acompañaba su madre, Nidia Ripoll, quien animaba a su nieto de lo más animada.