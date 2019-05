1 Su vida personal, todo un secreto

Jordi González ha mantenido su intimidad alejada de la atención mediática. Poco o nada se sabe sobre sus parejas sentimentales o si es cierta o no la afirmación de Octavio Aceves de hace dos años, que aseguró que “soy amigo de su novio Sergio”, dejando entrever su posible homosexualidad. Él nunca ha hecho declaraciones al respecto, tampoco es necesario si efectivamente prefiere que su vida personal no sea motivo de charla ajena. No vender su vida incluye también no hacer desmentidos ni confirmar lo que se hable de él.