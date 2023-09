Carmen Alcayde le contaba a Albert en confidencia que antes de entrar en 'GH VIP 8' le habían dado una información sobre Gustavo Guillermo. Algo que había hecho que la periodista cambiara su visión sobre el chófer de María Teresa Campos. Ha sido ahora cuando la defensora de la valenciana, Vanesa, ha compartido con todos los secretos que esconde el que fuera mano derecha de la veterana comunicadora. En concreto, el concursante había trazado un plan, compuesto por tres objetivos, que llevaría a cabo una vez falleciese la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego.

Este domingo, durante el debate de 'GH VIP' presentado por Ion Aramendi, la defensora de Carmen Alcayde ha reconocido que no le importaba compartir con todos la información que tenía la valenciana sobre Gustavo. Antes de entrar en Guadalix, la periodista estuvo preguntándole a ella y a su chico, el paparazzi Raúl García, sobre los concursantes que iban a entrar en el reality. Es entonces cuando el fotógrafo, que conoce "muchísimo" al chófer, les hace una sorprendente revelación. La mano derecha de la periodista había trazado un plan para llevar a cabo tras la muerte de María Teresa Campos. Tres secretos que ahora han visto la luz.

"Un secreto es que dice que cuando María Teresa Campos falleciese iba a entrar en un reality. Iría al 'Deluxe' y que iba a escribir un libro", explica la defensora de Carmen Alcayde. Además, la amiga de la periodista indica que Gustavo está haciendo un papel porque "lo tiene todo estudiado". De la misma forma, admite que como el programa de La Fábrica de la Tele ya no existe, sería otro espacio de entrevistas al que acudiría para hablar de la veterana comunicadora. De toda esta información es conocedora la valenciana, aunque por el momento ha preferido no compartirla con el resto de concursantes. Eso sí, ya ha dejado caer que lo que le contaron antes de entrar le había servido para ver que su compañero de Guadalix no es como ella pensaba.

La prima de Gustavo da la cara por él

Nada más desvelarse los tres secretos de Gustavo, la prima del chófer ha intentado dar la cara por él. En concreto, ha asegurado que en cuanto al reality sí era verdad puesto que en su momento rechazó otro concurso para estar al lado de María Teresa Campos. "Sí, conocía este plan. No lo tenía premeditado", indica Isabel. Sobre los otros dos puntos del plan, esta familiar explica que si su primo habla siempre será para bien puesto que solo tiene buenas palabras para la presentadora. Por su parte, Belén Rodríguez considera que es de mal gusto que Carmen Alcayde utilice a su compañero para dar que hablar fuera del concurso.

1 de 5 Carmen Alcayde aseguró que le habían dado una información sobre Gustavo que había cambiado la visión que tenía sobre él 2 de 5 Gustavo habría trazado un plan para llevar a cabo tras la muerte de María Teresa Campos 3 de 5 "Ir a un reality, dar una entrevista en el 'Deluxe' y escribir un libro", cuenta la defensora de Carmen Alcayde 4 de 5 Por el momento, la periodista no lo ha compartido con el resto de sus compañeros en Guadalix 5 de 5 La prima de Gustavo revela que Gustavo rechazó entrar a otro programa por estar al lado de María Teresa Campos