Se desvela el contenido de la carta que envió Íñigo Onieva a Isabel Preysler

Íñigo Onieva confesó que escribió a Isabel Preysler una carta. La intención era pedirle disculpas y prometerle que cuidaría de Tamara Falcó, a pesar de haberse equivocado unos meses antes. El joven sabía del dolor que había provocado su deslealtad en toda la familia y lo difícil que iba a ser para él que la reina de corazones olvidara lo sucedido. Intentando que eso pasara, escribió de puño y letra una misiva dirigida a la madre de su entonces futura mujer, contenido que hasta ahora era un auténtico secreto. Pues bien, días después de esto ha salido a la luz lo que Íñigo quiso trasmitirle a su suegra.

En esta carta no solo le pide perdón a Isabel Preysler. Íñigo Onieva también le enumera una serie de promesas a la madre de Tamara Falcó, compromisos que quiere llevar hasta el final y que no piensa romper. Sabe lo difícil que ha sido para él que le perdonen y que Tamara intente olvidar, por lo que no quiere pasar de nuevo por lo mismo. Aunque él e Isabel han tenido diferentes encuentros, donde ha podido explayarse es en una carta cargada de significado. Todos sus sentimientos plasmados en una hoja a la que Íñigo ha dado muchas vueltas.

Sabía que esta era la mejor opción, ya que Isabel, según cuentan, "no tiene correo electrónico", lo que le obligó a llevar esta vía. "A lo largo de esta carta hace una promesa, le viene a decir a Isabel Preysler que va a dedicar el resto de su vida en hacer feliz a Tamara Falcó", han contado en 'El programa de Ana Rosa'. Recordemos que se ha revelado que Isabel rompió con Mario Vargas Llosa a través de una carta, lo que deja ver que es un medio al que ella recurre en momentos importantes.

En el comienzo del escrito ella le pedía perdón por todo el dolor ocasionado, aunque este perdón no era solo a ella, sino a toda la familia. Además, insiste en todo lo que se esforzará para que Tamara sea feliz y no se arrepienta de haber continuado con su relación sentimental. Una carta extensa que Isabel leyó y que solo ella sabe si le ha ayudado a cambiar de opinión respecto al actual marido de su hija.

De momento, sus respectivas familias han enterrado el hacha de guerra e Isabel no ha querido entrar en polémicas. Ella, por su parte, prefiere que ellos vivan su matrimonio con libertad y mantenerse en un segundo plano. De hecho, ya han iniciado un tratamiento para que Tamara se quede embarazada en el futuro, un proceso natural que la marquesa de Griñón comenzó hace algunos meses y que ella misma reconoce. La empresaria ha dado varios detalles al respecto, confesión que deja ver que están más centrados que nunca en convertirse en padres por primera vez.