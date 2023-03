Se destapan los enfrentamientos entre Isabel Pantoja y Agustín con su equipo

Parece que los problemas no cesan para Isabel Pantoja a pesar de la noche pletórica que acaba de vivir en el Baile de la Rosa, en Mónaco. La tonadillera fue invitada a la fiesta con la que el Principado da la bienvenida a la primavera. Junto a Carolina de Mónaco o el príncipe Alberto, la cantante vivió una de sus mejores noches después de cerrar con éxito su gira por Latinoamérica. A pesar de esto, todavía tiene algún que otro quebradero de cabeza que le empaña el dulce momento que está viviendo. Algunos desencuentros y enfrentamientos con su equipo de trabajo serían los 'culpables'. Al parecer, hay un malestar general entre Isabel Pantoja, Agustín y el equipo de trabajo que siempre les acompaña y que, de hecho, no viajó con ellos hasta Mónaco.

Según adelanta 'El programa de AR', a pesar de que este malestar se ha unido con el Baile de la Rosa, ya estaría coleando de antes, sobre todo de la última gira de Isabel Pantoja por Latinoamérica. Los problemas, discusiones o roces empezarían allí y estos no serían con Isabel Pantoja, sino con su hermano y mano derecha, Agustín. "Según mi información, Agustín los llama un poco al orden a todo el equipo porque como había muchos días entre punto y punto de actuación libre, él entendía que no se estaban ocupando de cada uno de sus trabajos lo suficientemente bien", adelanta Paloma García-Pelayo. Es tal el descontento que habría entre el equipo de trabajo y Agustín Pantoja, que deciden hablar directamente con la tonadillera. Sin embargo, ella toma partido por Agustín.

Isabel Pantoja se cambió de hotel en Puerto Rico por los "desencuentros" con su equipo

El descontento llega a tal punto que, según la periodista, "en la última parte de la gira que es en Puerto Rico cambian de hotel. Isabel Pantoja se va a otro hotel. Todo se agrava cuando llega la noticia de Mónaco y no se ven en el equipo". Sin embargo, no es la primera vez que hay malentendidos entre Agustín Pantoja y el equipo de trabajo que acompaña siempre a la tonadillera. "En la anterior, cuando se van en abril, con Agustín hay otro desencuentro porque el hermano de Isabel tenía intención de descontarle una cantidad de dinero a cada persona por haber estado en hoteles de cinco estrellas y según su criterio", cuenta la periodista.

El único miembro del equipo de trabajo que se ha pronunciado ha sido el maquillador, Alberto Dugarte. Charló en 'Fiesta' donde confirmó que durante la gira sí que había habido roces, aunque quiso restarle importancia asegurando que "al final es la convivencia". Además, confirmó que él no viajó hasta Mónaco pero que no lo hizo no por petición ni de Agustín ni de Isabel, sino que tenía otros compromisos. "Se ha hablado de si no nos habían pagado, y sí, nos pagaron", aseguraba. A pesar de estos supuestos enfrentamientos, Dugarte compartía una imagen de este fin de semana en el que aparecía Isabel Pantoja, radiante, en el Baile de la Rosa enfundada en un espectacular vestido rosa con flores de Isabel Sanchís.

Hay que recordar que entre el equipo de trabajo también se encuentra Anabel Pantoja, que acude como asistente personal además de gestionar las redes sociales de la artista durante la gira. De momento, la sobrina de la tonadillera no se ha pronunciado sobre este tema. Intenta mantenerse alejada de todo y, de hecho, hace unas horas huía de la prensa y horas después pedía perdón.