Se destapan los durísimos antecedentes delictivos de Ángel Cristo Jr, hijo de Bárbara Rey

Las polémicas declaraciones de Ángel Cristo Jr. están haciendo temblar los cimientos de la familia de la exvedette. Nadie hubiera podido imaginar que, a sus 42 años, el hijo de Bárbara Rey iba a echar por tierra la imagen de su propia madre, a la que acusa, -al igual que su desaparecido padre-, de haberlo maltratado a él y a su hermana, Sofía Cristo, con afirmaciones tan duras como que la artista ponía Orfidal en sus biberones o que esta llegó a explicarles cómo diferenciar la cocaína si la encontraban dispersa en algún lugar de la casa. Frases que han dinamitado el seno de la familia y que han puesto en jaque tanto a la de Totana como a su hermana. Ambas están consternadas. Y han dejado claro también que "necesita ayuda". Ahora se despejan algunas dudas sobre el verdadero motivo que pudo haberlo llevado a soltar tal sarta de acusaciones. El oscuro pasado delictivo de Ángel tiene mucho que ver con ello.

"Ángel Cristo ha estado en el calabozo por maltrato a la madre de su hija", asegura Gema López en 'Espejo Público'

Tal y como ha desvelado Gema López en 'Espejo Público', la razón que ha motivado la entrevista bomba de Ángel Cristo tiene que ver con su pasado supuestamente delictivo. "Ángel Cristo ha estado en el calabozo por maltrato a la madre de su hija. Se decidió sobreseer el caso, pero Fiscalía pidió reabrirlo, por lo que alguna prueba tendrían... Bárbara Rey no puede ver a su nieta. Ahora mismo, lo que menos le conviene a Ángel Cristo es una nueva denuncia", ha contado la periodista en el programa de Antena 3. Sobre este asunto, Susanna Griso ha sido muy clara: "Creo que dar esa entrevista de más de 100.000 euros es, también, por insistencia de la nueva pareja de él".

"Mi madre me ha medicado toda la vida", ha asegurado Ángel Cristo Jr.

Así pues, sería un motivo económico el que habría llevado a Ángel Cristo a contar una dolorosa verdad que está levantando ampollas muy profundas en Bárbara Rey, a la que no ha dejado en buen lugar como madre. En su comentada entrevista en 'De viernes', destapó escenas dolorosas del maltrato que reinaba en su casa. "Me crío en el circo y crezco rodeado de una familia de artistas. A las cinco años me ponen a trabajar con los elefantes. Lo recuerdo bonito, cuando eres niño no eres consciente del miedo". También explicaba cómo vivió la relación de sus progenitores. "Había episodios de violencia, discusiones, gritos, peleas. El alcohol afectaba a mi padre y aumentaba su agresividad. Me crío con mi padre como referente. Mi madre no fomentaba el apego a la familia".

Tal y como ha adelantado Gema López, hay varias personas dispuestas a hacer declaraciones relacionadas con Ángel. Es algo de lo que Bárbara Rey está al tanto. "Tengo miedo porque cuando van a por alguien van sin piedad y no van a tener en cuenta la fragilidad de mi hijo", explicó el pasado martes en televisión. La murciana ha revelado que cuando se enteró de que su hijo iba a conceder la entrevista le hizo una advertencia. "No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude", le aconsejó. La murciana está rota. Sabe que el daño ya está hecho y que no hay vuelta atrás. "Hay cosas que uno ya no puede hacer y no están a mi alcance, él no tiene ni idea de dónde ha entrado ni en el lugar que ha entrado", se ha lamentado.

Mientras el huracán mediático sigue azotando a su familia, se plantea una nueva incógnita: saber si Ángel Cristo Jr. guarda más ases bajo la manga. ¿Tiene más cosas que contar? Puede que sí. Ya se sabe que tiene en su poder fotografías privadas de su madre con el Rey Juan Carlos. Y que estaría dispuesto a que vean la luz. Hasta que se produzca una nueva aparición en la pequeña pantalla, en la memoria de todos continúan latiendo con fuerza el testimonio tan severo de Ángel Cristo. Y que no hacen más que añadir leña al fuego de una vida, la de Bárbara Rey, repleta de luces y sombras. Y de mucho dolor.

Ángel Cristo Jr. ha contado con todo lujo de detalles los "gritos, peleas y sangre" entre sus padres

"Mi madre me contó que nací con una hernia de hiato y lloraba mucho. Me dijo que lloraba muchísimo y a veces me ponía orfidal en el biberón. El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente por su parte. Ella veía un problema y la solución estaba en darme pastillas. Me ha medicado toda la vida. Ninguno de los dos progenitores es capaz de educar a unos hijos como tiene que ser", es otra de las perlas que soltaba Ángel Cristo Jr. frente a las cámaras. De su progenitor tampoco hablaba bien: "Mi padre era un hombre enfermo que no supo llevar el casarse con una persona como mi madre (...) Recuerdo de aquella etapa muchos gritos, peleas y sangre". El exdomador llegó a reventar una botella contra una mesa en el domicilio familiar: "Se puso a insultar a mi madre que ella le había provocado y por eso había reventado la botella y se había cortado. Recuerdo cómo mi padre le tiraba de los pelos por la escalera a mi madre. Al principio el miedo es que no maten a tu madre".

Los insultos eran constantes por parte de su padre. "Puta, te voy a matar", le decía Ángel Cristo. "Mi padre empezó a discutir con mi madre y la termina echando agarrándola de los pelos a la calle. Echó a mi madre de casa, empezamos a vivir con mi padre y él empieza una espiral de autodestrucción terrible. Él trabajaba en el circo y cuando no, está en casa drogado y borracho... Un día mi padre cogió la pistola y la persiguió por toda la casa para matarla. Ella se escondió en el baño y disparó. Yo tenía mucho miedo y lloraba".