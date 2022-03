Hace apenas 24 horas, Tom Brusse sorprendía a la audiencia de Telecinco al romper en riguroso directo con su novia tras sentirse atraído por Sara, una compañera de concurso de ‘Secret Story’. Tras tan surrealista momento, la que fuera pareja del francés, se ha manifestado de manera contundente en las redes sociales. En ellas ha cargado duramente contra el que fuera pareja de Melyssa Pinto.

«No tuvo emoción alguna»

Dolida, indignada y aún sin dar crédito a lo que hizo su chico, la influencer Sarah López ha cargado contra sus malas maneras. «Ha sido una humillación en directo. No quiero hablar. ¡Dejadme!», ha lamentado. «No tuvo emoción alguna… Estoy asqueada y no deseo que ninguna mujer en el mundo sufra eso».

Hay que recordar que el francés entró en el reality en calidad de experto. También para subir las bajas audiencias del programa, que no ha cumplido con las expectativas de la cadena. Nada más entrar en la casa de Guadalix de la Sierra, el que fuera participante de ‘Supervivientes’ y ‘La isla de las tentaciones’ empezó a sentirse atraído por su compañera Sara. Acostumbrado a dejarse llevar por sus sentimientos y a soltar lastre si corresponde, el joven ha pedido formalmente a la organización del programa que le ponga en contacto con su novia, la influencer Sarah López, para decirle que quería romper con ella. Dicho y hecho.

«¿Me estás dejando delante de todo el mundo?», le decía Sarah a Tom Brusse cuando rompió en directo con ella

Aunque a su nueva amiga Sara apenas la conoce y con ella ha tenido un simple flirteo, esto ha sido suficiente para echar por la borda su noviazgo. Para él, el hecho de no haber echado de menos a su chica es una clara señal de que no hay amor. Por eso, ni corto ni perezoso, ha roto con su chica ante millones de espectadores. Y sin que su chica diese crédito a lo que estaba sucediendo. “Lo siento mucho, no estoy bien, lo siento”, le decía.

Su pareja le contestaba atónita: “Antes de irte me has dicho de buscar un piso para los dos y me dejas por una chica. Sé que no tienes futuro con ella. No entiendo, no te reconozco. Estoy completamente enferma. Sabes que estoy sola en Dubái y no puedes decir que me respetas, no puedes, no es posible Tom». Y añadía, rota en lágrimas: “No puedes decirme que no me echas de menos, ¿me estás dejando delante de todo el mundo?”.

Llama la atención cómo de la noche a la mañana el amor que Tom Brusse sentía por su chica se esfumaba. El pasado mes de enero le dedicaba una preciosa carta de amor en su perfil de Instagram. «Déjame decirte algo», arrancaba diciendo. «Voy a explicar por qué nuestra historia es una verdadera historia de amor inesperada. El día que nos conocimos ni siquiera pensamos que algo podría pasar, ¿sabes por qué? Porque a primera vista no coincidíamos físicamente, pero pasamos esa barrera y empezamos a conocernos en profundidad. Después de habernos conocido internamente, nos encontramos externamente de manera increíble. ¿Cuántas veces te has detenido a pensar en tu primera impresión sin tratar de superarla? Fue entonces cuando comenzó la magia y nos enamoramos».