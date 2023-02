Sara Sálamo la lía en las redes al cargar contra Dani Alves

Dani Alves no ha obtenido la libertad provisional. El brasileño continúa en prisión a la espera de juicio, pero mientras tanto ha salido a la luz su tercera versión. Su abogado, Cristóbal Martell, asegura que su cliente está "tranquilo" porque sabe la verdad, sin embargo, no es la única declaración que ha llamado la atención. Al parecer Alves ha asegurado que en las dos primeras declaraciones mintió "para proteger a la víctima", ya que fue ella quien se abalanzó contra él. Indignada con el giro que ha dado la historia, Sara Sálamo se ha mostrado muy crítica con el deportista, pues no entiende la estrategia con la que intenta que salga de prisión. "Cuando pensabas que lo de los extraterrestres en marzo sería lo mas loco que leerías esta semana… El abogado de Alves: - Sujétame el cubata", ha escrito la actriz.

Sara Sálamo ha dejado claro que está impactada con el plan que el equipo legal de Alves está llevando a cabo. Ahora Dani y su letrado están centrados en intentar demostrar su inocencia, diciendo que las relaciones sexuales fueron consentidas y que la narración de la supuesta víctima "está desvirtuada", una hoja de ruta que está despertando suspicacias dentro y fuera de redes sociales. De hecho, el tweet de Sara Sálamo ha provocado muchas reacciones, 'me gustas' y respuestas en la red social del pajarito. Hay quien se pregunta cuál será la próxima versión, quien tilda la nueva versión de Alves de repugnante o quien cree que este movimiento es desesperado. Otros, en cambio, le preguntan a la artista Sara Sálamo si ella estuvo allí para saber lo que pasó o la razón por la que se mete en estos jardines tan complicados. "Qué afán de protagonismo tiene esta chica" o "Te metes en todos los fregados, dedícate a lo tuyo" son otros de los mensajes que cargan contra Sara, a los cuales ella ha preferido no responder.

La pareja de Isco Alarcón vuelve a demostrar que no tiene miedo al qué dirán y que siempre dará su opinión, dando igual si es un tema o no polémico. Lo ha hecho a través de un tweet que ha acaparado gran atención en el universo 2.0 justo el mismo día en el que la exmujer de Dani Alves le ha defendido. Dinorah Santana está segura de que el padre de sus hijos "no es un violador" y que, además, "no hay nada que le incrimine". "¿Cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Toda la vida ha tenido su imagen impecable, porque es una persona impecable", ha explicado visiblemente molesta. Ella misma ha aclarado cómo se encuentra Joana Sanz, quien le defendió hasta su entrada en la cárcel. "Con ella en España cuando fui. Joana estaba muy mal, acababa de perder a la madre y pasó todo esto... es normal, estaba mal, triste, fatal, la pobrecita", añade.

El juicio de Dani Alves podría tardar en llegar. Los expertos consideran que el futbolista podría estar en prisión más de un año hasta que haya sentencia, lo que dilata su espera y puede llevar también a que la estrategia cambie, dé tumbos o giros inesperados.