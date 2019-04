Sara Sálamo e Isco Alarcón desvelan el sexo del bebé que esperan

Sara Sálamo e Isco Alarcón cuentan los días para dar la bienvenida a su primer hijo en común. El pequeño llegará al mundo esta primavera, y ahora la actriz ha querido desvelar a través de su Instagram el sexo del bebé que esperan. “Para todos los que nos preguntáis por el sexo de la lenteja… ¡Es un niño! Y estamos tal que así: 😍💙”, ha escrito emocionada.

La noticia la ha acompañado con una foto de ella y su pareja, donde aparecen abrazándose y muy sonrientes. Sara e Isco están deseando que llegue el momento del nacimiento.

Sara Sálamo e Isco Alarcón esperan su primer hijo

En la recta final del embarazo, Sara Sálamo acaba de compartir con sus seguidores que ya ha terminado las clases de preparación al parto. “A parte de pasarlo genial, hemos aprendido muchísimo”, escribe desvelando el lugar que eligieron para dar estas clases”.

Pero no solo esto, sino que Sara ha querido aclarar una cosa sobre cómo educarán a su hijo, que ha creado polémica entre sus seguidores: “Y por cierto, el tema de los corazones azules es algo que pongo siempre, no es por el sexo del bebé. Por suerte, nuestro hijo no será educado con las tonterías de ‘Los niños de azul y las niñas de rosa'”.

La pareja empezó a salir en noviembre de 2017, y el 28 de diciembre de 2018 anunciaban que estaban esperando a su primer hijo en común. Hay que recordar que el futbolista ya tiene un hijo llamado Francisco, de cuatro años, fruto de su relación con Victoria Calderón.