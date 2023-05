Sara Carbonero y su reflexión sobre la vida: "Caer y levantarse"

Es habitual que Sara Carbonero abra su corazón y comparta con sus seguidores cómo se encuentra. La periodista ha vuelto a sincerarse en redes sobre los cambios de la vida y cómo hace tiempo dejó de creer en las casualidades. Además, ha contado el pequeño percance que ha sufrido durante el fin de semana al perder un vuelo.

"Hoy ha sido un día de esos que empiezan mal porque pierdes un avión y te sientes inevitablemente mala madre, que no llegas a todo, que estás fallando", afirmaba en su perfil de Instagram. Ha contado que en tiempo récord ha encontrado otro vuelo y, finalmente, ha podido llegar a su destino: Galicia. Una profunda reflexión que ha acompañado de la última carta del escritor Jesús Terrés donde este indicaba que las "crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra”, también que "cada historia (esa que vamos escribiendo a tientas a lo largo de nuestras vidas) es un bosque con cientos de sendas que se bifurcan, cerros altos, palabras por decir".

El mensaje de Sara Carbonero

La periodista ha querido compartir este sincero mensaje desde un lluvioso fin de semana en Galicia acompañada por sus dos hijos, Martín y Lucas. "Ahora respiro el aire puro incomparable y los paisajes verdes de esta zona. Hemos pasado al lado de la isla de San Simón, que fue empleada como monasterio, lazareto, cárcel y hogar para niños huérfanos. Me distraigo escribiendo y ya estamos en la ría de Pontevedra. Otra maravilla de la naturaleza", explicaba.

Sus palabras estaban acompañadas de un retrato suyo tomado el verano pasado por su hijo mayor, Martín, que el pequeño tituló como "Mamá tiene los ojos tristes". Concluía este sincero post con estas palabras de fuerza: "Respirar, coger aire, todo está bien y estará bien. Caer y levantarse, la alegría no estará siempre pero sí las ganas, andar pese a todo. La lluvia puede ser pequeña. Vamos. Actitud y mucho amor. Me acuerdo de Luz". Un post que pronto ha recibido muchas reacciones, entre ellas, las de rostros conocidos. "¡Qué bonito escribes Sara, me encanta leerte!", señalaba Hiba Abouk. Además, el propio Jesús Terrés le respondía subrayando lo siguiente: "Si es que está claro (a veces) es casi hasta mejor perder ese avión. Caer y levantarse".