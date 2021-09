Sara Carbonero rompe su silencio: «Estoy feliz e ilusionada»

Sara Carbonero ha vuelto del verano con muchos compromisos profesionales con los que cumplir. Sin ir más lejos, este martes ha acudido a la presentación del videoclip del tema ‘A poco’ del grupo musical ‘Tu otra bonita’. En él participa como protagonista junto a Valeria Castro, gran amiga de la periodista. Ha sido una experiencia increíble, pero ella asegura que esto ha sido algo excepcional.

Protagonizar este videoclip ha sido algo que ha hecho de manera puntual porque lo ha hecho junto a un grupo de amigos: «Lo hicimos para divertirnos, es algo que hicimos entre amigos. Queríamos compartir el talento, si puedo sumar en que algo se conozca un poquito más…», ha aclarado.

A pesar de que la idea era que Sara Carbonero solo posara para los medios gráficos, la periodista ha terminado parándose con los periodistas, momento en el que ha roto su silencio después de meses en el foco de la noticia por su relación con Kiki Morente.

Sara Carbonero ha reaparecido tras el verano y ha roto su silencio

«No voy a entrar a aclarar absolutamente nada. El videoclip es el que acabáis de ver y ya está. Está todo fenomenal, no tengo nada que decir. Estoy muy bien, pero es que hay tantas cosas en las que no voy a entrar porque sería una locura y no hay tiempo. Me habéis dado un verano…», ha comenzado diciendo.

Un nuevo curso escolar cargado de trabajo

Sara Carbonero espera tener muchos compromisos profesionales en este nuevo curso escolar: «En los próximos meses quiero estar tranquila, ojalá… Pues nada, volver al trabajo, con mucha ilusión, tengo un montón de proyectos que estoy deseando hacer, estar tranquila, por supuesto… vuelta al cole… Está todo bien», explica. «Estoy ilusionada con todo, con la vida, que es muy bonita. Estoy muy feliz, está todo muy bien. Hay tiempo para todo, incluso para el amor, pero lo importante es la salud», ha querido dejar claro.

La semana que viene inaugura una nueva temporada en ‘Que siga el baile’ en Radio Marca, un proyecto que le hace especial ilusión. «Hay más cosas, vamos a hacer la campaña nueva de ‘SlowLove’, haremos también un evento para presentarla pronto, sigo con mis marcas y ojalá salga algo más relacionado con la radio y la música», declara sobre todo lo que está por venir. El pasado mes de marzo anunciaba que rompía su relación con Iker Casillas, con el que sigue llevándose bien por el bien de sus hijos. «Por supuesto, por supuestísimo», dice sin querer añadir más al respecto.