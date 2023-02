Sara Carbonero regresa por sorpresa a 'Informativos Telecinco'

Sara Carbonero está pasando por un dulce momento y está centrada en disfrutar de los pequeños placeres de la vida. En medio de su dulce etapa, la periodista ha regresado a 'Informativos Telecinco' para visitar a sus excompañeros, David Cantero e Isabel Jiménez, y lo ha hecho acompañada por sus hijos, Martín y Lucas.

Sara Carbonero ha sorprendido a todos al publicar varias imágenes en las que se le veía en el plató de 'Informativos Telecinco'. La periodista ha regresado a la que un día fue su casa y se ha mostrado encantada por haber sido recibida con los brazos abiertos. "Dice Sabina que 'al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver'. Hoy tengo que llevarle la contraria, porque ha sido un placer y un chute de energía enorme visitar y abrazar a mis ex compañeros de @informativostele5 ", reflexionaba la presentadora a través de sus redes sociales.

Ha sido una visita en la que ha habido muchas emociones, complicidad y mucho cariño. Sara Carbonero ha presumido de la profesionalidad y el buen rollo de sus excompañeros. "Lo mejor de todo ha sido ver sus caras de emoción, contarles y enseñarles desde dentro cómo fue una maravillosa etapa en la vida de su mamá. Poder crear historias y recuerdos con ellos", insistía. La empresaria se ha mostrado muy agradecida por todo el cariño que ha recibido en su vuelta a Mediaset y no ha dudado en afirmar "qué bonita es la vida". A raíz de esta publicación, muchos se han preguntado si esto puede significar una posible vuelta de la de Corral de Almaguer a la pequeña pantalla ahora que la directiva de Mediaset ha cambiado por completo y se han implantado nuevas estrategias y códigos de conductas.

Ha sido una visita de la que también ha querido presumir Isabel Jiménez por el hecho de que han recordado aquellos momentos en los que compartían platós. "¡Menuda sorpresa recibir la visita de nuestra queridísima Sara!, y qué gran alegría reunirnos de nuevo los tres en nuestro plató, como en aquellos buenos tiempos…", escribía la periodista. Por su parte, David Cantero ha asegurado que se quedó con las ganas de darle paso a su compañera: "¡Visitas que alegran el alma!".

Dos años de su separación de Iker Casillas

Dentro de un mes se cumplirán dos años desde que Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaron su separación. Fue en marzo de 2021 cuando el exguardameta y la comunicadora enviaron un comunicado a los medios para explicar que tomaban caminos separados. "Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable", decían ambos mientras pedían que se respetara su intimidad. Entonces avisaban de que aquellas serían "las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro".