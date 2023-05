Sara Carbonero ha disfrutado de la noche madrileña acompañada por su íntima amiga, Isabel Jiménez, y su pareja, Nacho Taboada. Lo hicieron en un evento exclusivo organizado por Cadena Dial y Slowlove, la marca de moda que ambas periodistas crearon hace unos años. Los tres disfrutaron de un concierto del grupo Bombai en el RoofTop de UMusic Hotel Madrid. Eso sí, tanto la entrada y la salida la hicieron por separado. El músico salía del local en solitario, mientras que Sara e Isabel lo hicieron juntas. Eso sí, Nacho les estaba esperando en el coche para llevarlas a casa después de una noche repleta de música, risas y buena sintonía entre todos. Durante el recorrido hasta el coche, Sara Carbonero hizo un balance sobre su primer año de amor junto a Nacho Taboada. ¿Quieres escuchar sus palabras? ¡No te pierdas el vídeo y dale al play!

Vídeo: Europa Press

A pesar de que la periodista no es muy dada a hablar sobre su vida sentimental, en este caso hizo una excepción. Eso sí, sin dar muchos detalles. Aunque aseguraba que no "iba a hablar", sí que confesó que tras el primer año juntos está "fenomenal" y que todo "está muy bien". A pesar de su discreción, Sara Carbonero confirma que su relación va viento en popa y que no puede estar más feliz por tener al músico en su vida. Por su parte, también se ha pronunciado sobre su salud después del susto que vivió a finales del pasado año cuando tuvo que ser operada de urgencia después de una revisión médica. La presentadora ha confirmado que se "encuentra bien".

Sin muchas más palabras y haciendo alarde de su discreción en este tipo de temas, Sara Carbonero e Isabel Jiménez han puesto rumbo al coche donde Nacho Taboada les estaba esperando para dar por finalizada una noche mágica para todos ellos. Minutos antes era el músico quien también hablaba ante los medios sobre Sara Carbonero. Siguiendo la tónica de la periodista, aseguraba al mismo medio de comunicación que está "muy bien pero ya sabéis que no me gusta mucho hablar".

A pesar de que en esta ocasión no ha querido dar muchos detalles sobre su relación con Sara, sí que lo hizo hace unas semanas para 'El Heraldo de Aragón' con motivo de un concierto que tenía previsto en Zaragoza. El zaragozano ha respondido a las cuestiones de la presentadora sin querer entrar en muchos detalles: "Lo vivo con naturalidad, sabiendo dónde estoy. La vida me ha llevado por este camino. He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar". Nacho Taboada confiesa que su relación con Sara Carbonero lo lleva "con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos",