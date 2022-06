Sara Carbonero posee una belleza impresionante, tanto que es una de las mujeres más solicitadas para campañas de publicidad. Sirve como inspiración para muchos de sus seguidores, por lo que pocos pensaban que ella fuera otra de las famosas que retocan sus fotos con Photoshop. Si bien hace unos días pillamos a Carla Barber cambiando su rostro, tal y como te mostramos en SEMANA, ahora es Sara Carbonero quien ha moldeado su silueta. La periodista ha afinado su figura con una aplicación sin esperar que podían pillarla y es que al adelgazar su cuerpo ha deformado una maceta de la imagen. En ella aparece sonriente con Chanel, representante de Eurovisión, y aunque ambas salen espectaculares seguramente también en la original, lo cierto es que la instantánea ha sido retocada y sufrido modificaciones.

En el recuadro que te hemos señalado se aprecia que hay elementos que han sido cambiados gracias a aplicaciones, un detalle que no ha pasado desapercibido. En la imagen Chanel y Carbonero aparecen felices, divertidas y sobre todo muy bellas, imágenes que han visto la luz en la red social de la locutora de radio. Y es que las dos protagonizaron una entrevista muy especial en ‘Que siga el baile’, encuentro tras el que se hicieron varias fotos que posteriormente se han compartido en Instagram. Aunque nunca le ha hecho falta, no es la primera vez que la comunicadora recurre a estos programas para cambiar ciertos aspectos de sus fotos.

Sara tiene más de tres millones de seguidores, por lo que cada vez son más los que se fijan en cada detalle de sus publicaciones. Cuentas como ‘Belleza falsa’ se esfuerzan por normalizar los cuerpos y los rostros, ya que «las redes sociales no siempre reflejan la realidad» y con este tipo de perfiles se eliminan inseguridades, pues la perfección no existe, pese a lo que algunos puedan llegar a pensar. En ella somos testigos de diferentes famosos que comparten imágenes en las que previamente han alisado su piel, eliminado arrugas o adelgazado sus cuerpos, sin imaginar que esta actitud puede provocar miedos, temores o inseguridades en sus followers.

Hace tan solo unos días quien fue muy criticada por la metamorfosis de sus fotos fue Irene Rosales. La hispalense denunció que fueran las chicas las que estallaban contra él cuando solo retocaba ciertos matices, pero nunca nada de su cuerpo. Se encuentra bien consigo misma y así lo repitió en el universo 2.0. «Me da pena tener que hacer esto por ciertos comentarios en los que me piden que suba la foto sin retocar», ha empezado diciendo, pero en sus stories de Instagram ha demostrado que lo único que ha hecho ha sido jugar con las luces y los tonos de la foto para que aparezca más iluminada y se vea mucho mejor. «No tengo ningún tipo de problema porque NO retoco ni una sola parte de mi cuerpo, ya que me siento BIEN conmigo misma», comentó.