8 Comparten gustos musicales

“Después te he llevado al cole mientras escuchábamos “Lady Madrid”, por supuesto sin hablar para no interrumpir la canción y al dejarte allí y marcharme he notado que me había quedado con ganas de decirte alguna cosa más, cosas que no quedaría demasiado bien escribir aquí porque la gente puede pensar que no soy para nada objetiva, que qué voy a decir yo si soy tu mamá”.