Sara Carbonero ha lamentado muchísimo la muerte de su amiga, Elena Huelva. Ambas cosecharon una amistad muy especial, un vínculo que traspasaba cualquier pantalla. Por ello, la periodista ha viajado hasta Sevilla para despedirse de ella y abrazar con fuerza a su familia, a quienes también guarda mucho cariño. Ambas se han enfrentado a una batalla similar, por lo que entendían perfectamente las fases que estaba pasando o había pasado la otra: «Nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como ella». Estas palabras de Sara reflejan la admiración que sentía hacia Elena, un mensaje muy emotivo que también ha querido dar frente a las cámaras en el tanatorio de esta joven influencer de tan solo 20 años.

Vídeo: Europa Press

Aunque a su entrada no ha querido contar cómo se sentía y apenas se ha detenido con los periodistas que se encontraban allí, a la salida sí que ha querido pronunciarse. No ha desaprovechado la oportunidad y ha destacado todo lo bonito que demostró Elena a lo largo de su vida. «La vamos a echar mucho de menos», insiste Sara. De este modo se vuelve a confirmar que la escritora dejó un poso muy importante en los suyos, en aquellos que siempre han hablado de la impresionante luz que irradiaba esta joven. Otros como Manuel Carrasco también han utilizado el universo 2.0 para enviarle una carta a esta heroína allá donde esté o Ana Obregón, quien no ha podido viajar tras haber contraído covid.

Elena Huelva fallecía este miércoles 3 de enero por la mañana, tal y como confirmaba su familia horas después. La joven que padecía un Sarcoma de Ewing desde hacía cuatro años no ha podido vencer la batalla, pero siempre ha dejado claro que sus ganas ganaban, un lema que ahora está presente por todas partes y que sus seres queridos repiten para recordarla.