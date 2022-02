Sara Carbonero ha empezado el año con buen pie. La periodista sigue con sus compromisos profesionales en la radio y también con su negocio de moda, ‘SlowLove’, junto a Isabel Jiménez. Sin embargo, le queda tiempo para hacer otras cosas. De hecho, acaba de anunciar que ha disfrutado mucho su primera vez poniendo voz a un personaje de una película infantil.

«Estoy feliz por poder compartir por aquí que he prestado mi voz a Tiffany Peluchi, uno de los personajes de #LosTiposMalos, la nueva comedia de animación del año. Ha sido una experiencia maravillosa. Tifanny es una reportera muy peculiar y espontánea que irá narrando en directo las aventuras y desventuras de la banda de atracadores más buscada y divertida del planeta, que llegará a los cines el 18 de marzo, ¡no os la perdáis! @universal_spain. #unaaventuramás«, ha escrito Sara emocionada.

Es la primera vez que Sara Carbonero pone la voz a un personaje de una película y parece que lo ha disfrutado al máximo. Y el personaje al que da vida la expareja de Iker Casillas tiene mucho que ver con ella, por lo que explica. Y es que es una reportera, una profesión que Sara controla a la perfección, ya que durante mucho tiempo presentó los deportes en los Informativos y también estuvo a pie de campo en muchos partidos de fútbol.

Sara no ha dudado en compartir esta noticia con sus seguidores nada más le han dado permiso. Han sido meses de trabajo pero por fin puede ver la luz. De hecho, ha desvelado la fecha de estreno de la película. Como no podía ser de otra manera, la periodista ha recibido numerosos mensajes felicitándola. «Love Tiffany ❤️», le escribe Isabel Jiménez, su gran amiga. «🙌❤️🙌», le aplaude Raquel Perera. «❤️❤️❤️ toma ya ❤️❤️❤️», se sorprende Carme Chaparro. «Con esa voz… normal!👏👏», le hace saber su amiga, Susana Guasch. «Pero bueno!!! Enhorabuena! Ganas de verla!», han escrito algunos rostros conocidos.

Para este proyecto, Sara ha tenido que trabajar mano a mano con Universal Spain. Es un proyecto del que estaba deseando hablar y espera que la película tenga mucho éxito en las salas de los cines. El hecho de que sea una película infantil hace que sus hijos puedan opinar sobre el papel de su madre como actriz de doblaje. Estamos seguros que serán unos jueces de lo más exigentes.

¿Dónde se conocieron Sara Carbonero e Isabel Jiménez?

Isabel y Sara no solo comparten la firma de moda de la que son socias, sino que también son grandes amigas. Se conocieron en los estudios de Mediaset cuando la expareja de Iker Casillas presentaba los deportes en los Informativos. Tras la decisión de Sara de irse a Oporto junto al exportero, ambas siguieron manteniendo el contacto. Tanto es así que son sociales de ‘Slowlove’, firma de gran éxito. Además, ambas fueron elegidas para ser madrinas de uno de sus hijos. Y rara es la semana que no quedan para verse cuando las agendas se lo permiten. Isabel Jiménez no se separó de ella cuando Sara fue diagnosticada de cáncer, una enfermedad que ha superado. Ahora celebran el cumpleaños de la periodista juntas.