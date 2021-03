La presentadora y su amiga han disfrutado de una comida en Madrid a la que no ha faltado el exdeportista.

Fue el pasado 12 de febrero cuando Sara Carbonero recibía el alta hospitalaria tras su paso por un centro hospitalario de Madrid. En la Clínica Universidad de Navarra fue intervenida quirúrgicamente y, afortunadamente, la empresaria y locutora de radio se encuentra muy recuperada. Este lunes se ha dejado ver en Madrid en una cita muy importante: una comida junto a su amiga, Isabel Jiménez, en un restaurante de la capital. En el almuerzo también se encontraba su marido, Iker Casillas, que las acompañó en unos momentos que la presentador de Informativos Telecinco compartió en las redes sociales. «Pues esto es la vida… ❤», señalaba la periodista, junto a los hashtags «comadreando», «lunes bonitos» y «slowlife».

“Que siempre existan excusas para brindar (aunque sea con zumo de tomate)”, ha escrito Sara sobre la comida en su perfil oficial de Instagram.

En el encuentro entre las amigas, que se ha producido en un conocido restaurante de Madrid, ambas han hecho alarde de su particular estilo a la hora de vestir. Sara, con vestido largo y jersey y bufanda oversize, lucía un aspecto 100% ‘boho’, habitual en ella. Isabel, por su parte, llevaba un atuendo más sofisticado: mono largo con chaqueta gris combinad con un enorme pañuelo alrededor del rostro y el cuello.

Sara Carbonero, que ha retomado su nuevo trabajo como locutora en Radio Marca, sorprendía hace unos días a los oyentes, ya que rompía a llorar al recordar su faceta como madre. En suu segmento entrevistaba a la cantante Conchita, que cantó en directo la canción ‘El viaje’. Un tema musical que habla de los hijos y que logró emocionar a Sara. «No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger…No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos…Me salen escudos del pecho, te quiero morder», dice la letra de su melodía. Mientras se secaba las lágrimas y después de que la propia Conchita le dijera «si lloras tú, lloro yo», la comunicadora se confesó.

«Me he escuchado esta canción 20 veces, pero a mí esta canción y esta letra… Los que somos padres y madres sabemos que lo dice todo. Los miedos, lo más bonito de la maternidad y el mundo que estamos dejado a nuestros hijos… ¡Lo siento! La música es esto también. Y luego su voz que es tan dulce. Gracias de corazón», admitía.