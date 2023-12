Sara Carbonero comparte su cabreo en las redes, pero lo elimina inmediatamente: su mensaje íntegro

Sara Carbonero tiene un físico increíble. Desde que saltó a los medios así se lo han alabado y repetido cuando han tenido la oportunidad de verla de cerca. Unos comentarios que nada tienen que ver con los que ella y otros famosos se encuentran en sus redes sociales, donde algunos usuarios critican de forma hiriente. A través de una pantalla hay quien se cree con la libertad de decir lo primero que se le pasa por la cabeza sin pensar en el impacto que sus palabras tendrán en el otro. Esto es precisamente lo que ha reclamado la periodista en su último post, una publicación que, por cierto, eliminó pocos minutos después. Es en ese escrito al que ha tenido acceso la revista SEMANA donde revela que está cansada de que le digan que tiene la "mirada triste".

Sara Carbonero, muy cabreada y dolida por las críticas recibidas

La empresaria, quien cuenta con 3,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, es muy activa en la Red. Prueba de ello que cuente con más de 2.000 publicaciones, las cuales acumulan miles de likes. Fotos donde no solo ensalzan su belleza, sino donde también hay quien le dice a Sara la tristeza que transmitiría desde hace tiempo, mensajes que por supuesto ella lee y que han terminado por hacerle daño. Consciente de la situación, la comunicadora se ha abierto en canal públicamente, pero solo durante unos minutos. Era poco después cuando sin previo aviso borraba su reflexión tras darle muchas vueltas y quién sabe si pensar en las consecuencias.

Su profesión y estar tan expuesta ha obligado a Sara a hacer un trabajo interior. No le ha quedado más remedio que aceptar muchas de estas críticas y aprender a vivir así, aunque hay veces que se ve sobrepasada. En el pasado fue preguntada por ello, una cuestión sobre la que quiso profundizar y que demostró su evidente fortaleza. "Las llevo mucho mejor y las acepto. He tenido que bloquear a alguna persona porque les dejas entrar en 'tu casa' y lo que no se puede es permitir insultos y amenazas, pero no he denunciado a nadie. Si es alguna crítica, aunque sea negativa, la acepto. Para gustos, colores. Cada uno puede expresar libremente su opinión, siempre y cuando no se ofenda a nadie", explicó en una entrevista. Años después hay comentarios poco constructivos que duelen, duelen mucho.

A continuación compartimos el texto íntegro de Sara Carbonero, el cual ha desaparecido de su cuenta personal y del universo 2.0.

"Cuando alguien le dice a una persona que tiene la mirada triste continuamente,

¿ con qué intención lo hace? Con la de animarla seguro que no.

A estas alturas todos deberíamos saber que las redes sociales y en concreto

Instagram es solo una pequeña ventana de lo que en realidad son nuestras vidas.

Un porcentaje ínfimo que yo, personalmente protejo con suma cautela.

Dentro de eso, en mi opinión, se trata de que esa parcela que mostramos y

compartimos sea lo más real y auténtica posible. Ahí está la clave y lo que nos hace

diferentes a todos y todas.

Si no te gusta alguien, no le sigas.

Pero seguir a una persona para decirle reiteradamente lo triste que está,

cuando realmente no sabes nada de su vida, me parece que aporta poco.

En cualquier caso no ayuda, desde luego.

Mis ojos son así desde el día que nací .

Deberíamos controlar más ese tipo de comentarios,

como todos los que tienen que ver con cualquier rasgo físico.

Y los juicios a la ligera, en general, totalmente infundados.

Más respeto y empatía en este año que está a punto de empezar, por favor.

Más amor.

No es tan difícil".