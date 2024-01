Santiago Segura ya sabe la enfermedad que padece: "Me preocupa que no encuentren las causas"

Unos días antes de que acabara el año, Santiago Segura (58 años) se veía obligado a pasar por el hospital para hacerse una prueba. Él mismo se encargó de contar que no se trataba de una inocentada, ya que coincidió con el Día de los Santos Inocentes) y que había tenido que someterse a una ecoendoscopia: "La "inocentada" de hoy… (Por suerte nada grave… espero)". Como no podía ser de otra manera, el director de cine recibió numerosos mensajes que le transmitían la preocupación, por lo que se vio en la obligación de revelar el motivo de su visita al hospital: "Solo ha sido una ecoendoscopia (y no se ve nada "chungo" parece)".

Ahora, unos días después de haber preocupado a sus seguidores más fieles, Santiago Segura da más detalles de lo ocurrido e incluso revela la enfermedad que padece: "Llevo tiempo con insuficiencia pancreática y me preocupa que no encuentren las causas del problema", ha declarado el actor y director de cine a 'Pronto'. Aunque tiene molestias, él mismo explica que no le impiden hacer vida normal: "Tengo algunas molestias, pero no me impiden seguir trabajando. Aún así, me resulta pesado tener trastornos digestibvos y malestar de manera constante".

Santiago Segura padece "insuficiencia pancreática"

Pero, ¿de qué se trata? La Insuficiencia Pancreática Exocrina (IPE) es una afección en la que el intestino delgado no puede digerir los alimentos por completo debido a problemas con las enzimas digestivas del páncreas.

"El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de un solo conducto. En el intestino delgado, las enzimas del páncreas ayudan a digerir los alimentos, descomponiendo los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Usted puede desarrollar IPE si la cantidad de enzimas que produce el páncreas se reduce considerablemente, si no llegan suficientes enzimas al intestino delgado, si otros problemas impiden que las enzimas se mezclen con los alimentos o funcionen bien", revela en la página web del 'National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases'. Las causas más comunes de la IPE incluyen pancreatitis crónica y aguda, fibrosis quística, cáncer de páncreas o cirugía del páncreas o del tracto gastrointestinal superior.

Una Navidad complicada por culpa de este problema de salud

Santiago Segura fue el encargado de desvelar que se había tenido que someter a una prueba en el hospital unos días antes de celebrar la noche de Fin de Año. Y es que se tuvo que someter a una ecoendoscopia, que ahora ha dado el resultado de una insuficiencia pancreática. Pero, ¿qué permite ver esta prueba? Se trata de una técnica diagnóstica y, en algunos casos, con posibilidad de aplicar tratamientos, que consiste en la combinación de un endoscopio flexible y un aparato de ecografía. Para realizarla, se usa una sonda ecográfica, que permite obtener imágenes mucho más nítidas y una visualización más detallada de las distintas capas que conforman la pared del tubo digestivo.

La ecoendoscopia permite la visualización directa del interior del esófago, estómago, duodeno, recto y sigma, así como la visualización ecográfica del interior de su pared, así como las estructuras que rodean a estas vísceras (mediastino, región pancreática, vía biliar y cavidad pélvica). Esperamos que no sea nada grave y que puedan encontrar la causa que le lleva a tener este problema de salud. ¡Ánimo Santiago!