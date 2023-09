Tener kilos de más, bien lo sabemos, no reporta beneficios. El sobrepeso y la obesidad son problemas que van mucho más allá de lo meramente estético. Las consecuencias en la salud son muchas, graves y provocan un sinfín de dolencias. Si no, que se lo digan a Santiago Segura, quien ha compartido en las redes sociales una foto suya de cuando no se cuidaba como ahora. A través de su perfil de Instagram, el actor y director ha mostrado una imagen que se remonta a tres décadas atrás. Con ella revela las secuelas que han aparecido tras sufrir exceso de peso.

"Ahora creo que sería incapaz de coger 50 kilos sin morir en el intento", asegura Santiago Segura

"Un amigo me ha enviado hoy estas capturas de un programa de televisión de hace 30 años", arranca diciendo Santiago Segura en su post. "La verdad es que me ha hecho gracia el “estilismo” completamente anormal que gastaba en aquella época. Necesitaría volver a estar así para interpretar bien a Torrente, pero ahora creo que sería totalmente incapaz de coger 50 kilos sin morir en el intento", prosigue.

"No me extraña tener las articulaciones hechas harina", dice el actor y directos

En su publicación, el actor, director y guionista reflexiona cómo llevaría ahora, a sus 58 años, tener de nuevo problemas con la báscula. "Me imagino coger un saco de 50 kilos de piedras y llevarlo encima todo el día", dice. Asimismo, cuenta cómo sus huesos se resienten aún de los años en los que tuvo obesidad: "No me extraña tener las articulaciones hechas harina a día de hoy, como recuerdo de aquellos excesos".

Cabe recordar que el exceso de peso provoca numerosas complicaciones en la salud. Entre las complicaciones articulares debidas al sobrepeso y la obesidad destacan la aparición de artrosis de cadera, rodilla, columna y, en raras ocasiones, de mano. Esto conlleva que la persona obesa pueda sufrir dolor articular (entre ellas, reducción del perímetro de marcha o la limitación de actividades) y limitaciones funcionales, como ciertas dificultades con las acciones cotidianas).

Los problemas de Santiago Segura con la báscula

No es la primera vez que Santiago Segura habla públicamente de este asunto. En numerosas ocasiones ha reconocido entonces que empezaron a preocuparle los kilos demás cuando fue consciente de las enfermedades que puede traer consigo: "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe". Se confiesa amante del buen comer ("ni alcohol ni tabaco ni cocaína ni heroína ni crack... Ponme una torrija delante y me vuelvo loco"), pero ha logrado mantener a raya las tentaciones y tener un estricto control sobre su dieta, a la que suma en ocasiones el ayuno intermitente: "Hago ayunos de 18 o 36 horas, algo que no le recomiendo a nadie".