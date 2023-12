Santiago Segura revela el motivo por el que ha tenido que acudir al hospital

Justo cuando se celebraba el Día de los Santos Inocentes, Santiago Segura tenía que acudir al hospital. El director de cine y actor ha sido el encargado de dar la noticia a través de una imagen que ha preocupado a todos. Con una bata de hospital y una vía puesta en su brazo derecho, Santiago dejaba claro que no era una inocentada, ya que todos sus seguidores podían interpretar que se trataba de una broma.

Él mismo ha querido dar la noticia a través de sus redes sociales: "La “inocentada” de hoy… (Por suerte nada grave… espero)", ha escrito junto a una impactante imagen en vemos a Santiago Segura haciéndose un selfie tumbado en la cama del hospital.

Como no podía ser de otra manera, el director de cine ha recibido numerosos mensajes que le transmitían la preocupación. Santiago Segura se ha visto obligado a revelar el motivo de su visita al hospital. Eso sí, no lo dejó claro: "Solo ha sido una ecoendoscopia (y no se ve nada “chungo” parece)", ha terminado diciendo.

A pesar de que se celebraba el Día de los Santos Inocentes, Santiago Segura ha querido aclarar que no ha sido una inocentada y que de verdad, se encontraba en el hospital. Ha tenido que ser ingresado, aunque por suerte, no ha sido nada grave. Él mismo ha querido decir que le han hecho una ecoendoscopia. Pero, ¿qué permite ver la ecoendoscopia? Se trata de una técnica diagnóstica y, en algunos casos, con posibilidad de aplicar tratamientos, que consiste en la combinación de un endoscopio flexible y un aparato de ecografía. Para realizarla, se usa una sonda ecográfica, que permite obtener imágenes mucho más nítidas y una visualización más detallada de las distintas capas que conforman la pared del tubo digestivo.

La ecoendoscopia permite la visualización directa del interior del esófago, estómago, duodeno, recto y sigma, así como la visualización ecográfica del interior de su pared, así como las estructuras que rodean a estas vísceras (mediastino, región pancreática, vía biliar y cavidad pélvica). "La ecoendoscopia es una técnica diagnóstica muy útil, ya que nos permite tomar muestras de las lesiones encontradas e, incluso, aplicar el tratamiento adecuado. Todo ello, en el mismo procedimiento", reconocen desde la web de Clínica Universidad de Navarra.

Este problema de salud que le ha obligado a acudir al hospital llega en una época de fiestas. Unos días después de celebrar Nochebuena y Navidad, Santiago Segura se veía obligado a acudir al médico para resolver un problema de salud. Lo bueno es que ha sido un poco antes de despedir el año 2023. El hecho de que por ahora se haya tenido que hacer tan solo una ecoendoscopia parece que le va a permitir celebrar en casa el último día del año. Pero, ¿se ha quedado el director de cine y actor tranquilo con el diagnóstico de esta prueba médica?