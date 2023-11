Santiago Pedraz, ex de Esther Doña, padre de su cuarto hijo

Santiago Pedraz saltó a los medios de comunicación por su sonada relación sentimental con Esther Doña. Tal y como ha adelantado Beatriz Cortázar en sus redes sociales, el juez ha sido padre de un hijo con su actual pareja, Elena Hormigos. Una relación que destapamos en exclusiva desde revista Semana. El bebé, al que esperaban más entrado el mes de noviembre, se ha adelantado unos días para llenar de felicidad a la pareja. A sus 64 años, Pedraz se ha convertido en padre por cuarta vez. Como aseguraron a esta revista fuentes cercanas a su círculo íntimo, desde que conoció la noticia "Elena está muy feliz y enamorada".

El cuarto hijo de Santiago Pedraz se llama Jacobo

"Enhorabuena a Santiago Pedraz y Elena Hormigos por el nacimiento de su hijo Jacobo que ha nacido a las 21.35 horas de hoy (2 de noviembre) en Madrid. Tanto la madre como el bebé se encuentran estupendamente. Una noticia muy feliz que se ha adelantado apenas unos días a la fecha prevista", ha escrito a periodista de 'Las mañanas de Federico" en su Instagram. Junto al anuncio, una imagen de la feliz pareja cuando la recién estrenada mamá estaba todavía embarazada.

En febrero de este año saltaba a luz la noticia de que el juez estaba de nuevo enamorado. Era revista SEMANA la primera publicación que se hacía eco de esta incipiente relación con un reportaje fotográfico inédito. Santiago y Elena se conocieron en diciembre del año pasado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y un rostro muy reconocido y reconocible en los círculos legales y empresariales de la capital. Según explicaban entonces personas cercanas a la pareja, "están muy bien juntos". Prueba de ello es el hecho de que decidieran aumentar la familia con un nuevo miembro aunque apenas lleven juntos unos meses.

Este es el primer hijo de Elena Hormigos, de 36 años. No, en cambio, para Santiago Pedraz, que puede presumir de una dilatada vida amorosa. De su primer matrimonio con Marisa Martí nacieron Santiago Jr. y Alejandro. Más adelante llegaría otro varón, Nicolás, fruto de su romance con la escritora y periodista Paula Arenas. "Ha sido una cosa mucho mas rápida de lo que pensaban pero están encantados. Las familias respectivas ya conocen la noticia", indicaba Cortázar cuando informó de la futura paternidad del juez que ya es un hecho consumado.

Antes de iniciar su idilio con Elena Hormigos, el magistrado de la Audiencia Nacional saltó a la fama de la actualidad social española por su sonado noviazgo con Esther Doña. La, a su vez, viuda de Carlos Falcó (padre de Tamara) y Santiago iniciaron su relación en el verano de 2021. Un año les duro el amor: rompieron en agosto de 2022, al poco tiempo después de anunciar su intención de contraer matrimonio. Una polémica ruptura que terminó de forma abrupta por un mensaje de móvil.

"Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos", le escribió Santiago a Esther, tal y como aireó la exmarquesa de Griñón. Él, en cambio, optó por dar la callada por respuesta hasta que, las declaraciones de su ex le hicieron romper su silencio. "Hay líneas rojas que ella pasó. Jamás voy a volver con ella", relató en las las escasas declaraciones que compartió sobre la ruptura el nuevo papá. “Esther ha cambiado. Ya no es la persona de la que me enamoré. Es muy doloroso, muy triste”, sentenciaba. Unas palabras que, evidenciaron y reforzaron, que no había marcha atrás ni posibilidad de reconciliación con Esther.