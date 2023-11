Vídeo: Europa Press

La nueva paternidad de Santiago Pedraz hacía saltar las alarmas durante el pasado mes de abril. El juez mantuvo una sonada relación sentimental con Esther Doña, pero meses después se embarcaba en un romance con la madre de su cuarto hijo, Elena Hormigos. Tal ha sido el punto de su unión, que apenas unos meses después de darse a conocer su noviazgo, ambos han dado la bienvenida a su primer hijo en común. Fue el pasado viernes, 3 de noviembre, cuando se dio a conocer la buena nueva, pero no ha sido hasta ahora cuando la feliz pareja ha reaparecido en un paseo junto al bebé de la casa.

El juez Pedraz y Elena Hormigos ha aprovechado el leve aumento de las temperaturas en Madrid de este lunes, 6 de noviembre, para descubrir algunos de los rincones más destacados de la ciudad en compañía del pequeño Jacobo. Una salida familiar que ha dejado consigo una estampa familiar muy alegre que demuestra que el nacimiento del bebé tan solo ha traído felicidad a sus dos padres.

La pareja no se ha dejado engañar por los rayos de Sol, razón por la que han hecho uso de looks abrigados y cómodos mientras han protegido a su hijo al poner la capota al carrito de bebé. La abogada se ha decantado por unos pantalones de polipiel negros, una sudadera blanca y oversize, un chaleco acolchado largo, sneakers, bolso bandolera a tono y gafas de sol. Además, Elena en todo momento ha mostrado una sonrisa de oreja a oreja en su rostro, fruto de la bonita situación personal que está viviendo junto a su compañero de vida. Por su parte, el conocido letrado ha hecho uso de unos vaqueros, una cazadora acolchada y unas deportivas mientras no quitaba ojo al interior de la canasta para cerciorarse del bienestar de su pequeño.

En este primer plan de ocio familiar, Santiago y Elena se han topado con los medios de comunicación. Antes de entrar a su domicilio en común, la pareja ha atendido a los reporteros y el juez ha tomado la palabra para confesar que todo ha ido “bien” y que el parto fue “perfecto”. Lo ha hecho visiblemente contento e ilusionado con esta nueva faceta, a la cual van a seguir sumando momentos bonitos como la celebración de su primer aniversario en común.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos, a punto de cumplir su primer aniversario

Para conocer el principio de la historia de amor entre Pedraz y Hormigos hace falta viajar hasta diciembre de 2022. Los dos cruzaron miradas por primera vez gracias a un amigo en común, y desde ese momento fueron forjando uno de los tándem más consolidados del panorama nacional. Algo que no resulta en absoluto extraño, ya que no solo comparten profesión, sino pasión por el ámbito de la cultura y especialmente por la música, el cine y la pintura. Es por ello que ambos aceptaron este embarazo pese a llevar tan solo cuatro meses de noviazgo, y ahora disfrutan del pequeño Jacobo con la mayor satisfacción.