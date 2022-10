Santiago Pedraz fue durante semanas personaje de actualidad. Después de comprometerse y dejarlo con Esther Doña, el juez de la Audiencia Nacional ha preferido mantenerse alejado de la vida pública para dejar que pase el revuelo mediático. Este miércoles ha sido el día elegido para reaparecer. Y es que ha acudido al evento organizado para celebrar el primer aniversario de ‘Manos de la arquitectura’ en Madrid. Horas después abandonaba el lugar con una amiga, lo que hizo saltar las alarmas.

Consciente de que se podía malinterpretar, Santiago Pedraz no duda en dar explicaciones al respecto. El juez sale de un evento junto a una mujer rubia y apresuradamente aclara que se trata de una vieja amiga: «Es una amiga mía de toda la vida». Prefiere no dejar lugar a dudas para que no se creen nuevos rumores. Guarda silencio al preguntarle si es verdad que rompió con Esther Doña por mensaje al igual que su anterior relación. ¡Dadle al play y mira la reacción de Santiago Pedraz!

El juez aclara de manera apresurada quién es su amiga

Vídeo: Europa Press.

Lo cierto es que la noche fue especial para ellos. Y es que se veía mucha complicidad entre Santiago y su amiga. El juez estuvo muy pendiente de ella y le fue presentando a algunos de las personas con las que se encontró en la fiesta. A ella se la veía muy sonriente y feliz durante la celebración, donde derrochó elegancia vestida de negro. Se mostró abierta y divertida en una noche en la que no se separó de Santiago Pedraz.