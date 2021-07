Santiago Cañizares y Mayte García han comunicado a través de sus redes sociales que se separan después de 13 años de matrimonio.

En un comunicado a través de las redes sociales y sin querer hacer demasiado ruido, Santiago Cañizares y Mayte García han anunciado una difícil decisión. El matrimonio está roto, por lo que se separan tras más de 13 años casados. Ambos han compartido el mismo mensaje en sus respectivas cuentas de Instagram, una triste noticia que sus seguidores jamás hubieran imaginado. «Tanto Mayte como yo, queremos comunicaros que estamos pasando por un proceso de separación. Por el respeto, cariño, y apoyo que nos habéis procesado sobre todo en los momentos duros, nos sentimos en la obligación de ser nosotros quien os lo transmitamos. Hemos intentado ser un ejemplo para nuestros hijos, familia y amigos. Y es nuestro objetivo tratar de seguir siéndolo. Os pedimos máximo respeto, porque lo importante en estos casos es evitar el sufrimiento de los más pequeños.

Un fuerte abrazo», han escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Cañizares 🇪🇸 (@santicanizares)

Contrajeron matrimonio en el año 2008, pero 13 años más tarde sus caminos se separan e inician una vida independiente. Eso sí, siempre estarán unidos por sus pequeños, pues son padres de cuatro hijos: Sofía, la mayor, de once años, y los trillizos India, Martina y Santi. Precisamente este último es quien falleció hace tres años debido a una larga enfermedad que no pudo superar y cuyo varapalo les dejó desolados. Este mismo año le recordaron a través de sus redes, donde le rindieron un pequeño homenaje y donde le recordaron como alguien con una tremenda luz. «Tres años sin ti. Mi luz, mi guía… aunque no te lo creas, sigo aprendiendo de ti, ¡cada día! Y cuanto más tiempo pasa, aún valoro más la mayor lección que nadie me supo dar y la más simple: valorar lo que la vida nos presenta y con quien nos hace tropezar. Ayudar a quienes tienes, pero sobre todo aprender a cuidarlos. Y lo más importante: vivir y conseguir lo que te propones y nunca rendirse, ¡nunca jamás! ¡Cómo te echo de menos, pequeño!», dijo Mayte. Un aniversario en el que también se pronunció el exfutbolista: «Tres años sin ti… tres vidas desde entonces. Y las que nos quedan… muñequito hermoso de Dios…Quédate tranquilo, aquí todo en orden…».

Si bien es cierto que no había pistas que hicieran sospechar que atravesaban una crisis, no posteaban imágenes juntos desde hacía mucho tiempo. Tras mucho meditarlo, Santiago y Mayte dejan de estar unidos a nivel sentimental, pero seguirán teniendo una relación cordial por el bien de sus hijos. Para ellos lo más importante de todo son ellos y harán todo lo posible porque ellos no sufran ninguna consecuencia después de separarse.