Sandra Gago vive un momento muy especial en su vida personal. La mujer de Feliciano López está embarazada de su segundo hijo y no puede disimular su felicidad. A finales de agosto, la pareja anunciaba la notica través de las redes sociales con una bonita foto en la que el pequeño de la casa, Darío, besaba la incipiente barriguita de su madre. Ahora, la exconcursante de 'MasterChef Celebrity' ha vuelto a hacer partícipes a sus seguidores de la feliz espera compartiendo la primera imagen del bebé que, previsiblemente, nacerá en febrero de 2024.

"Hola bebé", ha escrito Sandra Gago sobre la foto que ha compartido para presentar a su hijo a todos sus seguidores. Lo ha hecho a través de Instagram, donde acumula cerca de 110 mil seguidores. Es la primera vez que la pareja puede ver la carita de su futuro bebé, ahora que la 'influencer' ha superado el primer trimestre de embarazo. En la captura 3D se puede ver perfectamente la cara del pequeño o pequeña que vendrá a poner la guinda a la relación de sus padres. Además de ensanchar la familia de tres con un nuevo y esperado miembro y hermanito/a para Darío.

El extenista y Sandra acaban de celebrar su cuarto aniversario de boda. Una fecha señalada por partida doble: no solo se dieron el 'sí, quiero' un 20 de septiembre, sino que ese es el día que Feliciano cumple años. 38, en esta ocasión. Su mujer quiso celebrar esta especial coincidencia dedicándole unas cariñosas palabras a su chico a través de las redes sociales. "Por toda una vida contigo. Feliz cumpleaños. Seguimos sumando", escribía, acompañando una bonita imagen del día de su enlace.

Sandra Gago y Feliciano López, una de las parejas más consolidadas de la crónica social

El matrimonio formado por Feliciano López y Sandra Gago se remonta a septiembre de 2019,. Tras un año y medio después de iniciar su relación, decidieron formalizar su unión en Marbella con una discreta boda. A pesar de la brevedad de su noviazgo, son una de las parejas más consolidadas de la crónica social de nuestro país. De hecho, son bastante reservados con su vida privada más allá de algún que otro detalle -pocos- que comparte la modelo en sus redes.

A la joven de 27 años, nacida en Madrid, el gran público la ha podido conocer un poco mejor gracias a su participación en 'MasterChef Celebrity', de RTVE. Aunque solo duró tres programas (fue la tercera eliminada), logró ganarse el cariño de sus compañeros, como quedó demostrado durante la gala de expulsión. Fueron varios los compañeros, entre ellos Tania Llasera, que no pudieron contener las lágrimas al enterarse de su salida. " "Siento un poco de rabia porque antes de entrar en el programa me preparé mucho. Pero bueno, es algo que me llevo para toda la vida", fueron las palabras de Sandra Gago antes de marcharse del 'reality', visiblemente afectada por la decisión de los jueces.